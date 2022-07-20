https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيسة-وزراء-مولدوفا-تناقش-الأمن-والطاقة-مع-بلينكين-1065339296.html
رئيسة وزراء مولدوفا تناقش الأمن والطاقة مع بلينكين
رئيسة وزراء مولدوفا تناقش الأمن والطاقة مع بلينكين
صرحت حكومة مولدوفا، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتا اجتمعت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة الأمن والطاقة والمساعدات... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:21+0000
2022-07-20T13:21+0000
2022-07-20T13:21+0000
العالم
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بدأت جافريليتا زيارتها الرسمية للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي. وقد عقدت بالفعل اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي ستيف داينز وروبرت بورتمان. وصرحت حكومة مولدوفا لوكالة سبوتنيك قبل الرحلة أن رئيسة الوزراء ستناقش إمكانية الحصول على مساعدة مالية لشراء الكهرباء من أوكرانيا المجاورة.وأوضحت الحكومة: "تحدثت رئيسة وزراء مولدوفا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها مولدوفا وحددت الأولويات الرئيسية الحالية للبلاد، ولا سيما دعم ذوي الدخل المنخفض وضمان أمن الطاقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيسة وزراء مولدوفا تناقش الأمن والطاقة مع بلينكين
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صرحت حكومة مولدوفا، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتا اجتمعت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة الأمن والطاقة والمساعدات الاجتماعية على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار.
بدأت جافريليتا زيارتها الرسمية للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي. وقد عقدت بالفعل اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي ستيف داينز وروبرت بورتمان.
وصرحت حكومة مولدوفا لوكالة سبوتنيك
قبل الرحلة أن رئيسة الوزراء ستناقش إمكانية الحصول على مساعدة مالية لشراء الكهرباء من أوكرانيا المجاورة.
وأوضحت الحكومة: "تحدثت رئيسة وزراء مولدوفا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها مولدوفا وحددت الأولويات الرئيسية الحالية للبلاد، ولا سيما دعم ذوي الدخل المنخفض وضمان أمن الطاقة".