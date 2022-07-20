https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-الأركان-الأمريكي-سلمنا-كييف-12-منظومة-هيمارس-وندرس-تدريب-طيارين-أوكرانيين-1065358379.html

رئيس الأركان الأمريكي: سلمنا كييف 12 منظومة "هيمارس" وندرس تدريب طيارين أوكرانيين

رئيس الأركان الأمريكي: سلمنا كييف 12 منظومة "هيمارس" وندرس تدريب طيارين أوكرانيين

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس تدريب طيارين عسكريين أوكرانيين، لكنها لم تتخذ قرارا بعد في هذا الشأن. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T20:51+0000

2022-07-20T20:51+0000

2022-07-20T20:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

سيرغي لافروف

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ميلي في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عقب اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا، أن "بلاده تدرس تدريب طيارين أوكرانيين، ولكن لم يُتخذ قرار بعد في هذا الصدد".وذكر أن "الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز هيمارس، من أصل 20 منظومة تعهدت بها أمريكا وحلفاؤها، وتم تدريب 200 عسكري أوكراني على استخدامها".من جانبه، أعلن لويد أوستن عزم بلاده إمداد أوكرانيا بأربع منظومات صاروخية جديدة من طراز "هيمارس".وكانت وسائل إعلام أمريكية، بينها شبكة "سي إن إن"، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن أوستن أنه "في وقت لاحق هذا الأسبوع سنطرح حزمة التخفيض الرئاسية المقبلة بالنسبة للأسلحة والذخيرة والمعدات المقدمة لأوكرانيا، وسيكون ذلك هو السحب السادس عشر للمعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية منذ أغسطس 2021، وسيشمل أربع منظومات صاروخية إضافية من طراز هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال والتي تصنع فارقا في ميدان المعركة".يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستتحرك إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.وأعلن لافروف أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تغيرت، موضحا أنها الآن لا تقتصر على تحرير دونيتسك ولوغانسك فقط، وإنما تشمل عدة مناطق من بينها مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.وكان وزير الخارجية الروسي قد قال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"آر تي": "فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة وإحداثياتها الجغرافية، فقد قال الرئيس [فلاديمير بوتين] بوضوح شديد، إن أهدافها هي القضاء على النازية، ونزع السلاح، بما في ذلك، عدم وجود تهديدات لأمننا، أو تهديدات عسكرية من الأراضي الأوكرانية، فهذه المهام لا تزال باقية... الآن هناك جغرافيا أخرى. إنها ليست جموريتي دونيتسك ولوغانسك فقط، هناك أيضا مقاطعتي خيرسون، وزابوروجيا، وعدد من المناطق الأخرى، وهذه العملية مستمرة".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقِّع، في 9 تموز/ يوليو الجاري، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"، ليبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 7.3 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف