https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-الأركان-الإيراني-وجود-الأجانب-في-المنطقة-ليس-له-تأثير-سوى-انعدام-الأمن-1065328601.html

رئيس الأركان الإيراني: وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى انعدام الأمن

رئيس الأركان الإيراني: وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى انعدام الأمن

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى انعدام الأمن". 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T10:40+0000

2022-07-20T10:40+0000

2022-07-20T10:40+0000

إيران

سلطنة عمان

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وقال اللواء باقري، في لقاء مع قائد القوات البحرية العمانية سيف بن ناصر الحربي، إن "إيران وعمان تربطهما علاقات عسكرية مواتية منذ فترة طويلة، واليوم تتسع هذه العلاقات في أبعاد مختلفة"، مشيرا إلى أهمية العلاقات العسكرية بين البلدين"، حسب وكالة معر الإيرانية.ونوه إلى أن "مضيق هرمز وبحر عمان كمنطقة مشتركة للبلدين لهما أهمية حيوية ويعتبران من مجالات التعاون الوثيق للبلدين، واليوم أساطيلنا تسافر ذهابا وإيابا من سواحل البلدين، ونقدر أيضا استضافتكم لسفن البحرية الإيرانية في موانئ عمان".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ خطوات نحو تطوير العلاقات مع دول الجوار، ولهذا السبب لا تضع أي قيود في مجال العلاقات وخاصة العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين"، مشيرا إلى أن البلدين لديهما تجارب قيمة في مجال مكافحة الإرهاب والملاحة البحرية، ويمكنهما خلق مجال لتحسين القوة القتالية والبحرية من خلال تبادل الخبرات.وتابع اللواء باقري: "يحاول أسطولنا البحري منذ سنوات إحلال الأمن في شمال وغرب المحيط الهندي والبحر الأحمر من خلال إرسال الأساطيل إلى تلك المنطقة، نحن نقوم بإنشاء مركز للأمن البحري في تشابهار ونرحب بوجودكم في هذا المركز وكذلك إجراء التدريبات المشتركة".وفي إشارة إلى وجود الأجانب في المنطقة، قال: "بالتأكيد، فإن وجود الأجانب في المنطقة المشتركة بين البلدين ليس له أي تأثير سوى انعدام الأمن، وتوسيع العلاقات العسكرية بين إيران وسلطنة عمان بالتأكيد لصالح دول المنطقة، وخاصة شعوب البلدين".وأعلنت إيران، السبت الماضي، أن قائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، سيزور طهران.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن السفير الإيراني لدى عمان علي نجفي، قوله إن "قائد البحرية العمانية سيزور طهران لإجراء مباحثات مع المسوؤلين الإيرانيين".وتربط سلطنة عمان وإيران علاقات تاريخية، قائمة على أسس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين.وتؤكد الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، على متانة وصلابة هذه العلاقات التي تكللت في الماضي بتعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2013، وقعت سلطنة عمان وإيران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وفي سبتمبر 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان.

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