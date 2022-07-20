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https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-البرلمان-الإيراني-الأمريكيون-أقروا-بأن-الحرب-لن-تحقق-مآربهم-1065351835.html
رئيس البرلمان الإيراني: الأمريكيون أقروا بأن الحرب لن تحقق مآربهم
رئيس البرلمان الإيراني: الأمريكيون أقروا بأن الحرب لن تحقق مآربهم
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الأمريكيين والإرهابيين ومعارضي جبهة المقاومة أقرّوا بأنهم لن يحققوا مآربهم عبر افتعال الحروب. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:35+0000
2022-07-20T17:41+0000
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أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال لقائه بالعاصمة، طهران، اليوم، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد"، مؤكدا قاليباف على أن "سبيل إجهاض نتائج الحظر الغربي يكمن في التعويل على الشعب ووضع برامج وخطط اقتصادية دقيقة".وحذر باقر قاليباف من الحرب الإعلامية والنفسية التي تلجأ إليها أعداء بلاده، من أجل تضييق الخناق على جبهة المقاومة، مضيفا أن "العدو يضغط على اليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران في سياق هجماته الإعلامية".وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على ضرورة التصدي والصمود بوجه الضغوط من خلال الاستناد إلى القاعدة الشعبية ومحور المقاومة فضلا عن ضرورة وضع خطط دقيقة للخروج من الأزمات والتفوق على التحديات الراهنة.ومن جانبه، أشاد فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري بالمواقف الإيرانية الداعمة للشعب السورين موضحا أن "سياسات الغرب وأمريكا الظالمة ضد إيران وسوريا هي لدعم المصالح الصهيونية".وأشار المقداد إلى ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين بلاده وإيران، من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات المشتركة، وفي مختلف المجالات.
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان الإيراني: الأمريكيون أقروا بأن الحرب لن تحقق مآربهم

17:35 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الذهاب إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الأمريكيين والإرهابيين ومعارضي جبهة المقاومة أقرّوا بأنهم لن يحققوا مآربهم عبر افتعال الحروب.
أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال لقائه بالعاصمة، طهران، اليوم، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد"، مؤكدا قاليباف على أن "سبيل إجهاض نتائج الحظر الغربي يكمن في التعويل على الشعب ووضع برامج وخطط اقتصادية دقيقة".
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البرلمان الإيراني يدين قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعتبره "خطوة معادية وغير بناءة"
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وحذر باقر قاليباف من الحرب الإعلامية والنفسية التي تلجأ إليها أعداء بلاده، من أجل تضييق الخناق على جبهة المقاومة، مضيفا أن "العدو يضغط على اليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران في سياق هجماته الإعلامية".
وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على ضرورة التصدي والصمود بوجه الضغوط من خلال الاستناد إلى القاعدة الشعبية ومحور المقاومة فضلا عن ضرورة وضع خطط دقيقة للخروج من الأزمات والتفوق على التحديات الراهنة.
ومن جانبه، أشاد فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري بالمواقف الإيرانية الداعمة للشعب السورين موضحا أن "سياسات الغرب وأمريكا الظالمة ضد إيران وسوريا هي لدعم المصالح الصهيونية".
وأشار المقداد إلى ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين بلاده وإيران، من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات المشتركة، وفي مختلف المجالات.
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