https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-سابق-لجهاز-استخبارات-إسرائيلي-الولايات-المتحدة-ستعيد-كل-الاحتياطيات-المجمدة-إلى-روسيا-وبفائدة-1065352476.html
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: الولايات المتحدة ستعيد كل الاحتياطيات المجمدة إلى روسيا وبفائدة
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: الولايات المتحدة ستعيد كل الاحتياطيات المجمدة إلى روسيا وبفائدة
قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات "ناتيف" الإسرائيلي، ياكوف كيدمي، إن الولايات المتحدة ستعيد إلى روسيا جميع احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية وبفائدة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:51+0000
2022-07-20T17:51+0000
2022-07-20T17:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار كيدمي إلى أن "اختلاس أموال الآخرين أمر شائع بالنسبة لواشنطن، بحجة العقوبات المفروضة على الدول "غير الديمقراطية" ، يجمد الأمريكيون ويصادرون الاحتياطيات والحسابات الموجودة على أراضيهم.وتابع كيدمي "سبق وأن جمدت واشنطن حسابات دول مثل فنزويلا، لكن الفرق هنا قوة روسيا وقدرتها على تغيير الوضع جذريا وكسب المواجهة العالمية مع الغرب".ويعتقد الخبير أن الولايات المتحدة ستعيد في النهاية جميع الاحتياطيات المجمدة إلى روسيا، مضيفة نسبة معينة خاصة بها.وختم كيدمي بالقول "لا يزال الأمريكيون يحتفظون باحتياطي الذهب من أفغانستان. استولوا كذلك على احتياطيات فنزويلا من الذهب. حيثما يستطيعون، يسرقون، لكنني أعتقد أنهم في النهاية سيعيدون كل الأموال إلى روسيا.في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية،، عن دراسة تقوم بها السلطات في لندن لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مسؤول-أوروبي-مصير-الأصول-الروسية-تحددها-قوانين-الدول-1062401950.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: الولايات المتحدة ستعيد كل الاحتياطيات المجمدة إلى روسيا وبفائدة
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قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات "ناتيف" الإسرائيلي، ياكوف كيدمي، إن الولايات المتحدة ستعيد إلى روسيا جميع احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية وبفائدة.
وأشار كيدمي إلى أن "اختلاس أموال الآخرين أمر شائع بالنسبة لواشنطن، بحجة العقوبات المفروضة على الدول "غير الديمقراطية" ، يجمد الأمريكيون ويصادرون الاحتياطيات والحسابات الموجودة على أراضيهم.
وتابع كيدمي "سبق وأن جمدت واشنطن حسابات دول مثل فنزويلا، لكن الفرق هنا قوة روسيا وقدرتها على تغيير الوضع جذريا وكسب المواجهة العالمية مع الغرب".
ويعتقد الخبير أن الولايات المتحدة ستعيد في النهاية جميع الاحتياطيات المجمدة
إلى روسيا، مضيفة نسبة معينة خاصة بها.
وختم كيدمي بالقول "لا يزال الأمريكيون يحتفظون باحتياطي الذهب من أفغانستان. استولوا كذلك على احتياطيات فنزويلا من الذهب. حيثما يستطيعون، يسرقون، لكنني أعتقد أنهم في النهاية سيعيدون كل الأموال إلى روسيا.
في وقت سابق
، أفادت وسائل إعلام بريطانية،، عن دراسة تقوم بها السلطات في لندن لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.