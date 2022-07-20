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رئيس كوريا الجنوبية يؤكد لوزير الخارجية السعودي تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد لوزير الخارجية السعودي تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية
أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ضرورة تعزيز التعاون بين كوريا... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:15+0000
2022-07-20T13:15+0000
2022-07-20T13:15+0000
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ونقل بيان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية عن يون قوله، إن "المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد لبلدنا للنفط الخام وشريكتنا في الاقتصاد وأمن الطاقة"، وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أكد يون أن البلدين بحاجة إلى "تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة".بدوره، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "الشركات والعمال الكوريين ساعدوا المملكة الغنية بالنفط بشكل كبير على تحسين بنيتها التحتية".ونوهت الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى "تعميق التعاون مع كوريا من أجل تنفيذ خطط إصلاح رؤية 2030 لبناء محطات طاقة نووية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزير-الخارجية-السعودي-روسيا-جزء-مكمل-لأوبك-وبدون-التعاون-الجماعي-مستحيل-ضمان-إمدادات-الخام-1065301212.html
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رئيس كوريا الجنوبية يؤكد لوزير الخارجية السعودي تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية
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أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ضرورة تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والسعودية في مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية والإنشاء.
ونقل بيان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية عن يون قوله، إن "المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد لبلدنا للنفط الخام وشريكتنا في الاقتصاد وأمن الطاقة"، وتابع الرئيس الكوري الجنوبي:
"بما أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية فلنرتقي بالعلاقة إلى مستوى أعلى من خلال توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل، في مجالات مثل الطاقة، بما في ذلك المحطة النووية، والبناء والبنية التحتية والثقافة والتبادلات على المستوى البشري".
يون سيوك يول
رئيس كوريا الجنوبية
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية
، أكد يون أن البلدين بحاجة إلى "تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة".
بدوره، أشار وزير الخارجية السعودي
إلى أن "الشركات والعمال الكوريين ساعدوا المملكة الغنية بالنفط بشكل كبير على تحسين بنيتها التحتية".
ونوهت الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى "تعميق التعاون مع كوريا من أجل تنفيذ خطط إصلاح رؤية 2030 لبناء محطات طاقة نووية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".