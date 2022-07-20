https://arabic.sputniknews.com/20220720/رغد-صدام-حسين-عن-القصف-المميت-في-كردستان-العراق-لا-توجد-في-بلدنا-دولة-1065362269.html
رغد صدام حسين عن القصف المميت في كردستان العراق: لا توجد في بلدنا دولة
رغد صدام حسين عن القصف المميت في كردستان العراق: لا توجد في بلدنا دولة
علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الأربعاء، على القصف المدفعي المميت الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في متنزه سياحي بإقليم كردستان... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T23:24+0000
2022-07-20T23:24+0000
2022-07-20T23:24+0000
رغد صدام حسين
أخبار العراق اليوم
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وألقت بغداد باللوم على تركيا التي تنفذ عملية عسكرية عبر الحدود، لكن أنقرة ألمحت إلى أنها تعتقد أن حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ربما يكون المسؤول عن الهجوم.وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على موقع تويتر، "أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والداخلية".كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حذر تركيا في استنكار قوي غير معتاد، من أن بغداد تحتفظ "بالحق في الانتقام"، واصفا نيران المدفعية بـ "انتهاك صارخ" لسيادة بلاده.
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رغد صدام حسين, أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين عن القصف المميت في كردستان العراق: لا توجد في بلدنا دولة
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علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الأربعاء، على القصف المدفعي المميت الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في متنزه سياحي بإقليم كردستان شمالي العراق.
وألقت بغداد باللوم على تركيا التي تنفذ عملية عسكرية عبر الحدود، لكن أنقرة ألمحت
إلى أنها تعتقد أن حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ربما يكون المسؤول عن الهجوم.
وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على موقع تويتر، "أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والداخلية".
وأضافت، "لا توجد في بلدنا دولة تقف بوجه الإرهاب الحقيقي، ومن يحاول المساس بأمن واستقرار العراق".
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حذر تركيا في استنكار قوي غير معتاد، من أن بغداد تحتفظ "بالحق في الانتقام"، واصفا نيران المدفعية بـ "انتهاك صارخ" لسيادة بلاده.