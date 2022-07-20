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"روساتوم" تعلن بدء المرحلة الأساسية لبناء أول وحدة طاقة في محطة الضبعة النووية
"روساتوم" تعلن بدء المرحلة الأساسية لبناء أول وحدة طاقة في محطة الضبعة النووية
أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل على صب الخرسانة لمبنى لوحة الأساس لوحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة النووية في مصر. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:04+0000
2022-07-20T12:14+0000
روسيا
العالم العربي
محطة الضبعة النووية
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاشيف، في لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إن بناء محطة للطاقة النووية سيسمح لمصر بالوصول إلى مستوى جديد من تطوير التكنولوجيا والصناعة والتعليم.وقال ليخاشيف: "إن بدء بناء أول وحدة طاقة لمحطة الضبعة النووية يعني دخول مصر إلى النادي النووي العالمي. ستقوم روساتوم ببناء أحدث وحدات الطاقة في الجمهورية العربية وفقا لمشروع "VVR – 1200"".وأضاف: "سيسمح بناء محطة للطاقة النووية لمصر بالوصول إلى مستوى جديد من تطوير التكنولوجيا والصناعة والتعليم. سيكون هذا أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري منذ بناء سد أسوان".وتابع: "لقد كانت الطاقة النووية حلما للشعب المصري لأكثر من نصف قرن، وإنه لشرف عظيم لشركة روساتوم أن تحقق هذا الحلم".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/روساتوم-تعتزم-بدء-بناء-وحدتين-للطاقة-في-محطة-الضبعة-النووية-بحلول-نهاية-العام-الحالي-1064501920.html
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روسيا, العالم العربي, محطة الضبعة النووية

"روساتوم" تعلن بدء المرحلة الأساسية لبناء أول وحدة طاقة في محطة الضبعة النووية

12:04 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 20.07.2022)
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روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل على صب الخرسانة لمبنى لوحة الأساس لوحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة النووية في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاشيف، في لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إن بناء محطة للطاقة النووية سيسمح لمصر بالوصول إلى مستوى جديد من تطوير التكنولوجيا والصناعة والتعليم.
وقال ليخاشيف: "إن بدء بناء أول وحدة طاقة لمحطة الضبعة النووية يعني دخول مصر إلى النادي النووي العالمي. ستقوم روساتوم ببناء أحدث وحدات الطاقة في الجمهورية العربية وفقا لمشروع "VVR – 1200"".
وأضاف: "سيسمح بناء محطة للطاقة النووية لمصر بالوصول إلى مستوى جديد من تطوير التكنولوجيا والصناعة والتعليم. سيكون هذا أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري منذ بناء سد أسوان".
وتابع: "لقد كانت الطاقة النووية حلما للشعب المصري لأكثر من نصف قرن، وإنه لشرف عظيم لشركة روساتوم أن تحقق هذا الحلم".
روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
"روساتوم" تعتزم بدء بناء وحدتين للطاقة في محطة الضبعة النووية بحلول نهاية العام الحالي
1 يوليو, 12:28 GMT
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