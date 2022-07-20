https://arabic.sputniknews.com/20220720/روسيا-تسجل-أكثر-من-5-آلاف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-خلال-24-ساعة-1065317489.html
روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، بينما سجلت حالات الوفاة... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T08:33+0000
2022-07-20T08:33+0000
2022-07-20T08:33+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم تسجيل 5685 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت الوفيات 37 حالة".فيما نوه البيان إلى تعافي 4317 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي نسبة أكبر بـ 3.1 في المئة من حالات التعافي يوم أمس، بينما احتاج 1110 مصابا إلى البقاء في المستشفيات للعلاج.ويوم أمس الثلاثاء، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أكثر من 4200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة و44 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/خلال-24-ساعة-روسيا-تسجل-أكثر-من-35-ألف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-1064915524.html
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روسيا, فيروس كورونا
روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 37 حالة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات
: "تم تسجيل 5685 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت الوفيات 37 حالة".
فيما نوه البيان إلى تعافي 4317 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي نسبة أكبر بـ 3.1 في المئة من حالات التعافي يوم أمس، بينما احتاج 1110 مصابا إلى البقاء في المستشفيات للعلاج.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا
، تسجيل أكثر من 4200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة و44 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس.