https://arabic.sputniknews.com/20220720/سائق-أمريكي-ينهار-أثناء-توصيل-طرد-منزلي-بسبب-الحر-الشديد---فيديو-1065342574.html
سائق أمريكي ينهار أثناء توصيل طرد منزلي بسبب الحر الشديد - فيديو
سائق أمريكي ينهار أثناء توصيل طرد منزلي بسبب الحر الشديد - فيديو
تتعرض العديد من المناطق حول العالم لموجات حرارة شديدة تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض الأحيان. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:14+0000
2022-07-20T14:14+0000
2022-07-20T14:16+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو
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وتصدر السلطات المحلية في المناطق التي تتعرض للحر الشديد تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلى للضرورة حتى لا تصيبهم أضرار صحية.في ولاية أريزونا الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة لحظة انهيار سائق يعمل في توصيل الطرود إلى المنازل بسبب تعرضه للحرارة الشديدة أثناء توصيل طرد منزلي.ويظهر السائق في الفيديو، الذي نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرجل كان يمشي بصورة غير متزنة نحو المنزل قبل أن يستلقي على الأرض أمام باب المنزل.لكن الرجل الذي انهار أرضا بسبب الحر الشديد استطاع القيام مرة أخرى وتوجه إلى سيارته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
سائق أمريكي ينهار أثناء توصيل طرد منزلي بسبب الحر الشديد - فيديو
14:14 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
تتعرض العديد من المناطق حول العالم لموجات حرارة شديدة تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض الأحيان.
وتصدر السلطات المحلية في المناطق التي تتعرض للحر الشديد تحذيرات للمواطنين
بعدم الخروج من منازلهم إلى للضرورة حتى لا تصيبهم أضرار صحية.
في ولاية أريزونا الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة لحظة انهيار
سائق يعمل في توصيل الطرود إلى المنازل بسبب تعرضه للحرارة الشديدة أثناء توصيل طرد منزلي.
ويظهر السائق في الفيديو، الذي نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرجل كان يمشي بصورة غير متزنة نحو المنزل قبل أن يستلقي على الأرض أمام باب المنزل.
لكن الرجل الذي انهار أرضا بسبب الحر الشديد
استطاع القيام مرة أخرى وتوجه إلى سيارته.