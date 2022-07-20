https://arabic.sputniknews.com/20220720/سريلانكا-تغلق-مبنى-البرلمان-في-يوم-الانتخابات-والوضع-هادئ-في-محيطه-1065340195.html
سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه
سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه
أفاد مراسل "سبوتنيك" من محيط البرلمان السريلانكي أن المنطقة القريبة من مبنى البرلمان تعج برجال الأمن في يوم الانتخابات، في حين ليس هناك أي وجود لمتظاهرين. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:25+0000
2022-07-20T13:25+0000
2022-07-20T13:25+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_6357819178b939d17b440553ead57e4b.jpg
وبحسب المراسل، فإن الوضع حول المبنى لا يزال هادئًا مع عدم وجود متظاهرين بالقرب منه. مشيرا إلى أن الدخول إلى البرلمان مقيد وهناك جنود مسلحون فرادى وجماعات في المنطقة المحيطة.في وقت سابق يوم الأربعاء، انتخب البرلمان السريلانكي القائم بأعمال رئيس الدولة رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا للبلاد. سيخدم الرئيس المنتخب كرئيس للدولة حتى انتهاء ولاية سلفه عام 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_97:0:1764:1250_1920x0_80_0_0_225159961dbe0d08ee2257f38f30d76e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" من محيط البرلمان السريلانكي أن المنطقة القريبة من مبنى البرلمان تعج برجال الأمن في يوم الانتخابات، في حين ليس هناك أي وجود لمتظاهرين.
وبحسب المراسل، فإن الوضع حول المبنى لا يزال هادئًا مع عدم وجود متظاهرين بالقرب منه. مشيرا إلى أن الدخول إلى البرلمان مقيد وهناك جنود مسلحون فرادى وجماعات في المنطقة المحيطة.
في وقت سابق يوم الأربعاء، انتخب البرلمان السريلانكي القائم بأعمال رئيس الدولة رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا للبلاد. سيخدم الرئيس المنتخب كرئيس للدولة حتى انتهاء ولاية سلفه عام 2024.