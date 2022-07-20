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https://arabic.sputniknews.com/20220720/سريلانكا-تغلق-مبنى-البرلمان-في-يوم-الانتخابات-والوضع-هادئ-في-محيطه-1065340195.html
سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه
سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه
أفاد مراسل "سبوتنيك" من محيط البرلمان السريلانكي أن المنطقة القريبة من مبنى البرلمان تعج برجال الأمن في يوم الانتخابات، في حين ليس هناك أي وجود لمتظاهرين. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:25+0000
2022-07-20T13:25+0000
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وبحسب المراسل، فإن الوضع حول المبنى لا يزال هادئًا مع عدم وجود متظاهرين بالقرب منه. مشيرا إلى أن الدخول إلى البرلمان مقيد وهناك جنود مسلحون فرادى وجماعات في المنطقة المحيطة.في وقت سابق يوم الأربعاء، انتخب البرلمان السريلانكي القائم بأعمال رئيس الدولة رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا للبلاد. سيخدم الرئيس المنتخب كرئيس للدولة حتى انتهاء ولاية سلفه عام 2024.
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العالم

سريلانكا تغلق مبنى البرلمان في يوم الانتخابات والوضع هادئ في محيطه

13:25 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أفاد مراسل "سبوتنيك" من محيط البرلمان السريلانكي أن المنطقة القريبة من مبنى البرلمان تعج برجال الأمن في يوم الانتخابات، في حين ليس هناك أي وجود لمتظاهرين.
وبحسب المراسل، فإن الوضع حول المبنى لا يزال هادئًا مع عدم وجود متظاهرين بالقرب منه. مشيرا إلى أن الدخول إلى البرلمان مقيد وهناك جنود مسلحون فرادى وجماعات في المنطقة المحيطة.
في وقت سابق يوم الأربعاء، انتخب البرلمان السريلانكي القائم بأعمال رئيس الدولة رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا للبلاد. سيخدم الرئيس المنتخب كرئيس للدولة حتى انتهاء ولاية سلفه عام 2024.
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