https://arabic.sputniknews.com/20220720/سفير-إيران-في-قطر-عن-مسار-أستانا-نحتاج-نماذج-مشابهة-لحل-أزمات-دولية-أخرى-1065313915.html

سفير إيران في قطر عن مسار أستانا: نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى

سفير إيران في قطر عن مسار أستانا: نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى

علق سفير إيران في قطر على مسار أستانا، قائلا بأنه "نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى". 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T06:59+0000

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قال سفير إيران لدى قطر حميد رضا دهقاني إن اجتماع أستانا أصبح نموذجا لمعالجة الأزمات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وعبر السفير الإيراني في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، عن أمله بأن يكون هناك نماذج مشابهة لأستانا لحل أزمات دولية أخرى.وأشار السفير إلى عقد الدورة السابعة لـ "قمة الدول الضامنة في مسار أستانة" بحضور رؤوساء روسيا وإيران وتركيا فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران.ولفت إلى أن إيران نجحت بعد الاتفاق النووي في السيطرة على هذه الأزمة بالتعاون مع روسيا وتركيا.واستضافت إيران، الثلاثاء الماضي، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-الوفد-الإيراني-انعقاد-هذه-الجولة-من-مفاوضات-أستانا-له-أهمية-خاصة-1063704870.html

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