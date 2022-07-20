عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/سفير-إيران-في-قطر-عن-مسار-أستانا-نحتاج-نماذج-مشابهة-لحل-أزمات-دولية-أخرى-1065313915.html
سفير إيران في قطر عن مسار أستانا: نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى
سفير إيران في قطر عن مسار أستانا: نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى
علق سفير إيران في قطر على مسار أستانا، قائلا بأنه "نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T06:59+0000
2022-07-20T06:59+0000
إيران
أخبار إيران
أستانا
محادثات أستانا
أخبار أستانا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
قال سفير إيران لدى قطر حميد رضا دهقاني إن اجتماع أستانا أصبح نموذجا لمعالجة الأزمات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وعبر السفير الإيراني في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، عن أمله بأن يكون هناك نماذج مشابهة لأستانا لحل أزمات دولية أخرى.وأشار السفير إلى عقد الدورة السابعة لـ "قمة الدول الضامنة في مسار أستانة" بحضور رؤوساء روسيا وإيران وتركيا فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران.ولفت إلى أن إيران نجحت بعد الاتفاق النووي في السيطرة على هذه الأزمة بالتعاون مع روسيا وتركيا.واستضافت إيران، الثلاثاء الماضي، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-الوفد-الإيراني-انعقاد-هذه-الجولة-من-مفاوضات-أستانا-له-أهمية-خاصة-1063704870.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أستانا, محادثات أستانا, أخبار أستانا, العالم

سفير إيران في قطر عن مسار أستانا: نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى

06:59 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
علق سفير إيران في قطر على مسار أستانا، قائلا بأنه "نحتاج نماذج مشابهة لحل أزمات دولية أخرى".
قال سفير إيران لدى قطر حميد رضا دهقاني إن اجتماع أستانا أصبح نموذجا لمعالجة الأزمات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وعبر السفير الإيراني في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، عن أمله بأن يكون هناك نماذج مشابهة لأستانا لحل أزمات دولية أخرى.
وأشار السفير إلى عقد الدورة السابعة لـ "قمة الدول الضامنة في مسار أستانة" بحضور رؤوساء روسيا وإيران وتركيا فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران.
ولفت إلى أن إيران نجحت بعد الاتفاق النووي في السيطرة على هذه الأزمة بالتعاون مع روسيا وتركيا.
علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية ايران على هامش الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
رئيس الوفد الإيراني: انعقاد هذه الجولة من مفاوضات "أستانا" له أهمية خاصة
16 يونيو, 11:16 GMT
واستضافت إيران، الثلاثاء الماضي، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.
وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала