https://arabic.sputniknews.com/20220720/سوريا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-ردا-على-قرار-كييف-قطع-العلاقات-مع-دمشق-1065312689.html
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا ردا على قرار كييف قطع العلاقات مع دمشق
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا ردا على قرار كييف قطع العلاقات مع دمشق
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، بأن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك ردا على قرار الأخيرة بقطع العلاقات مع سوريا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:55+0000
2022-07-20T05:55+0000
2022-07-20T06:18+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102105/92/1021059284_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_cb89bac73fa6802485acd95d63d01831.jpg
وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".وقال المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تذكر أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية".وأكد الرئيس الأسد في وقت سابق أن ما يحدث في أوكرانيا يشكل بداية لتوازن دولي جديد يصبّ في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها.وأضاف الأسد أن العلاقة التي ترسخت بين سوريا وإيران يمكن وصفها بـ"تحالف الإرادة" الذي يواجه الهيمنة الغربية.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102105/92/1021059284_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_bbd027c30a6ba25a37e32b6cad51bcf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا ردا على قرار كييف قطع العلاقات مع دمشق
05:55 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، بأن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك ردا على قرار الأخيرة بقطع العلاقات مع سوريا.
وذكرت وكالة "سانا" السورية
نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".
وقال المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تذكر أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية".
وأكد الرئيس الأسد
في وقت سابق أن ما يحدث في أوكرانيا يشكل بداية لتوازن دولي جديد يصبّ في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها.
وأضاف الأسد أن العلاقة التي ترسخت بين سوريا وإيران يمكن وصفها بـ"تحالف الإرادة" الذي يواجه الهيمنة الغربية.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.