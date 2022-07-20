https://arabic.sputniknews.com/20220720/شركات-صينية-تشيد-أطول-ناطحة-سحاب-في-أفريقيا-ضمن-عاصمة-مصر-الإدارية-فيديو-1065329179.html
شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو
شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو
تشارك عدة شركات صينية متخصصة في الإنشاءات الهندسية في بناء أطول ناطحة سحاب في أفريقيا في عاصمة مصر الإدارية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:36+0000
2022-07-20T11:36+0000
2022-07-20T11:36+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86a94eec80e873fa90de9ffafa6134bd.jpg
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن أعمال بناء البرج في العاصمة الجديد قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه يتكون من 78 طابقا.ولفتت إلى أن البرج الجديد سيكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية لمصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.وبحسب الصحيفة، فإن البرج يمثل جزءا من مشروع إنشائي ضخم تنفذه الصين لبناء عاصمة مصر الإدارية في الصحراء.ولن يكون البرج هو الوحيد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية التي ستضم 19 برجا آخر في المركزي الاقتصادي للعاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/متحدث-العاصمة-الإدارية-نستعد-لاستقبال-الحكومة-المصرية-و50-ألف-موظف-خلال-أشهر-صور-1053903379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_256f232160155ad4a4faeb74e0abdf85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو
تابعنا عبر
تشارك عدة شركات صينية متخصصة في الإنشاءات الهندسية في بناء أطول ناطحة سحاب في أفريقيا في عاصمة مصر الإدارية.
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن أعمال بناء البرج في العاصمة الجديد
قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه يتكون من 78 طابقا.
ولفتت إلى أن البرج الجديد سيكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية لمصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.
وبحسب الصحيفة، فإن البرج يمثل جزءا من مشروع إنشائي ضخم تنفذه الصين لبناء عاصمة مصر الإدارية في الصحراء.
13 ديسمبر 2021, 18:54 GMT
ولن يكون البرج هو الوحيد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية
التي ستضم 19 برجا آخر في المركزي الاقتصادي للعاصمة.