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https://arabic.sputniknews.com/20220720/شركات-صينية-تشيد-أطول-ناطحة-سحاب-في-أفريقيا-ضمن-عاصمة-مصر-الإدارية-فيديو-1065329179.html
شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو
شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو
تشارك عدة شركات صينية متخصصة في الإنشاءات الهندسية في بناء أطول ناطحة سحاب في أفريقيا في عاصمة مصر الإدارية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:36+0000
2022-07-20T11:36+0000
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وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن أعمال بناء البرج في العاصمة الجديد قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه يتكون من 78 طابقا.ولفتت إلى أن البرج الجديد سيكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية لمصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.وبحسب الصحيفة، فإن البرج يمثل جزءا من مشروع إنشائي ضخم تنفذه الصين لبناء عاصمة مصر الإدارية في الصحراء.ولن يكون البرج هو الوحيد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية التي ستضم 19 برجا آخر في المركزي الاقتصادي للعاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/متحدث-العاصمة-الإدارية-نستعد-لاستقبال-الحكومة-المصرية-و50-ألف-موظف-خلال-أشهر-صور-1053903379.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

شركات صينية تشيد أطول ناطحة سحاب في أفريقيا ضمن عاصمة مصر الإدارية... فيديو

11:36 GMT 20.07.2022
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik
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تشارك عدة شركات صينية متخصصة في الإنشاءات الهندسية في بناء أطول ناطحة سحاب في أفريقيا في عاصمة مصر الإدارية.
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن أعمال بناء البرج في العاصمة الجديد قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه يتكون من 78 طابقا.
ولفتت إلى أن البرج الجديد سيكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية لمصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.
وبحسب الصحيفة، فإن البرج يمثل جزءا من مشروع إنشائي ضخم تنفذه الصين لبناء عاصمة مصر الإدارية في الصحراء.
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ولن يكون البرج هو الوحيد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية التي ستضم 19 برجا آخر في المركزي الاقتصادي للعاصمة.
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