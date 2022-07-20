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شويغو يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويأمر برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة فوق المناطق الحدودية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/شويغو-يتفقد-قوات-الغرب-ويأمر-برفع-كفاءة-تدمير-الطائرات-المسيرة-فوق-المناطق-الحدودية-1065312793.html
شويغو يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويأمر برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة فوق المناطق الحدودية
شويغو يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويأمر برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة فوق المناطق الحدودية
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تشكيلات مجموعة "الغرب" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث أصدر أوامره برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T06:06+0000
2022-07-20T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتفقد قوات "الغرب"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".ونوه البيان إلى أن شويغو استمع في مقر القيادة إلى تقرير قائد مجموعة قوات "الغرب" حول الوضع الراهن وأداء المهام في منطقة مسؤولية القوات.وأضاف البيان: "عقب استماع شويغو إلى التقرير، أصدر أوامره بمواصلة رفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة للعدو فوق المناطق الحدودية، بالإضافة إلى اعتراض قصف القوميين للمناطق السكنية المحررة".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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شويغو يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويأمر برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة فوق المناطق الحدودية

06:06 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تشكيلات مجموعة "الغرب" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث أصدر أوامره برفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية مع روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتفقد قوات "الغرب"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
ونوه البيان إلى أن شويغو استمع في مقر القيادة إلى تقرير قائد مجموعة قوات "الغرب" حول الوضع الراهن وأداء المهام في منطقة مسؤولية القوات.
وأضاف البيان: "عقب استماع شويغو إلى التقرير، أصدر أوامره بمواصلة رفع كفاءة تدمير الطائرات المسيرة للعدو فوق المناطق الحدودية، بالإضافة إلى اعتراض قصف القوميين للمناطق السكنية المحررة".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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