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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/ضباط-المخابرات-الأمريكية-يعملون-في-كييف-1065351699.html
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
أعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود،... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:20+0000
2022-07-20T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".وأشارت جدانوفا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT".وأوضحت جدانوفا: "يبدو أن الكابيتول يريد حقا زيادة مجموعته من حوالي 200 عملية عسكرية ارتكبتها الولايات المتحدة على مدار 240 عاما من تاريخها كدولة".يذكر أن البنتاغون أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف

17:20 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 20.07.2022)
© AFP 2022 / USMCجندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ "ستينغر"
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / USMC
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أعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود، يواصلون عملهم في كييف.
وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".
وأشارت جدانوفا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT".
وأوضحت جدانوفا: "يبدو أن الكابيتول يريد حقا زيادة مجموعته من حوالي 200 عملية عسكرية ارتكبتها الولايات المتحدة على مدار 240 عاما من تاريخها كدولة".
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
16 يونيو, 02:00 GMT
يذكر أن البنتاغون أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس".
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Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:34 GMT
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