https://arabic.sputniknews.com/20220720/ضباط-المخابرات-الأمريكية-يعملون-في-كييف-1065351699.html
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
أعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود،... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:20+0000
2022-07-20T17:20+0000
2022-07-20T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".وأشارت جدانوفا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT".وأوضحت جدانوفا: "يبدو أن الكابيتول يريد حقا زيادة مجموعته من حوالي 200 عملية عسكرية ارتكبتها الولايات المتحدة على مدار 240 عاما من تاريخها كدولة".يذكر أن البنتاغون أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
17:20 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود، يواصلون عملهم في كييف.
وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".
وأشارت جدانوفا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT"
.
وأوضحت جدانوفا: "يبدو أن الكابيتول يريد حقا زيادة مجموعته من حوالي 200 عملية عسكرية ارتكبتها الولايات المتحدة على مدار 240 عاما من تاريخها كدولة".
يذكر أن البنتاغون أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"
.