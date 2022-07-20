https://arabic.sputniknews.com/20220720/غازبروم-تطلب-للمرة-الثانية-وثائق-من-شركة-سيمنز-حول-عودة-المضخات-لخط-نورد-ستريم-1065342760.html

"غازبروم" تطلب للمرة الثانية وثائق من شركة "سيمنز" حول عودة المضخات لخط "نورد ستريم"

"غازبروم" تطلب للمرة الثانية وثائق من شركة "سيمنز" حول عودة المضخات لخط "نورد ستريم"

لم تتلق "غازبروم" بعد وثائق رسمية من شركة "سيمنز" الألمانية حول إعادة المضخات (التوربينات) لمحطة "بورتوفايا". 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T14:18+0000

2022-07-20T14:18+0000

2022-07-20T14:18+0000

اقتصاد

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102092/95/1020929594_0:204:3077:1934_1920x0_80_0_0_e66cc8fc9b4c7db1b07727e2367198ae.jpg

وطلبت الشركة من نظيرتها الألمانية للمرة الثانية وثائق رسمية بهذا الخصوص، وأكدت أن هذه الضمانات، وكذلك الإصلاحات اللاحقة للمحركات الأخرى، تؤثر بشكل مباشر على تشغيل "نورد ستريم".وجاء في بيان الشركة: "على الرغم من الطلبات السابقة، لم تتلق غازبروم وثائق رسمية من شركة سيمنز حتى الآن حول تزويد محرك توربين غازي لمحطة بورتوفايا، طلبت غازبروم مرة أخرى من شركة سيمنز تقديم مثل هذه الوثائق".وفي وقت سابق، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.وفي منتصف حزيران/ يونيو، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون مترا مكعبا يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي- 1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون مترا مكعبا.وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار مترا مكعبا من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021؛ ما يمثل 45 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد.وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 آذار/مارس، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/ألمانيا-ترفض-التعليق-على-التقارير-المتعلقة-بموقع-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1-1065237052.html

https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-توربين-خط-غاز-نورد-ستريم-سيصل-في-الوقت-المحدد-1065333018.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا