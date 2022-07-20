https://arabic.sputniknews.com/20220720/فيتوريا-المصريون-يتنفسون-كرة-القدم-وتدريب-منتخب-مصر-يمثل-تحديا-كبيرا-1065341033.html
فيتوريا: المصريون يتنفسون كرة القدم وتدريب منتخب مصر يمثل تحديا كبيرا
فيتوريا: المصريون يتنفسون كرة القدم وتدريب منتخب مصر يمثل تحديا كبيرا
قال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، إن تدريب المنتخب المصري يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، مشيرا إلى أنه سعيد بأول يوم عمل في مصر. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:55+0000
2022-07-20T13:55+0000
2022-07-20T13:55+0000
رياضة
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جاء ذلك خلال مؤتمر تقديمه مدربًا لمنتخب مصر، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أنه وصل القاهرة أمس الثلاثاء.وأوضح فيتوريا أنه يتمنى تحقيق أفضل النتائج مع المنتخب المصري في المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له.يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن التعاقد مع فيتوريا لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات براتب شهري 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).وكان فيتوريا يدرب لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، ولا يوجد في عقده أي بند يسمح للاتحاد المصري لكرة القدم فسخ التعاقد معه حتى إذا فشل في تحقيق إنجازات.
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رياضة, أخبار مصر الآن
فيتوريا: المصريون يتنفسون كرة القدم وتدريب منتخب مصر يمثل تحديا كبيرا
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قال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، إن تدريب المنتخب المصري يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، مشيرا إلى أنه سعيد بأول يوم عمل في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر تقديمه مدربًا لمنتخب مصر، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أنه وصل القاهرة أمس الثلاثاء.
وأوضح فيتوريا أنه يتمنى تحقيق أفضل النتائج مع المنتخب المصري
في المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له.
وقال فيتوريا: "الشعب المصري يحب كرة وملايين المصريين يدعموننا".
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم
أعلن التعاقد مع فيتوريا لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات براتب شهري 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).
وكان فيتوريا يدرب لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، ولا يوجد في عقده أي بند يسمح للاتحاد المصري
لكرة القدم فسخ التعاقد معه حتى إذا فشل في تحقيق إنجازات.