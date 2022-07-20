عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/قديروف-نخطط-لنزع-السلاح-من-دول-الناتو-وبعد-أوكرانيا-دولة-جديدة-ستكون-الهدف---1065312213.html
قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف
قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن خطة لنزع سلاح دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:16+0000
2022-07-20T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_6de1c60e2edfda138dcd7a08de117c14.jpg
وجاءت تصريحات قديروف خلال نشره فيديو في صفحته الخاصة على "تلغرام"، قال خلالها: "هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول الناتو، حيث بعد أوكرانيا سيكون دور بولندا".وأضاف قائلا: "نحن بالفعل نطور خطة لنزع السلاح من دول الناتو، وأول خطوة بعد الاستيلاء على كييف هي بولندا".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98accfd54e83abe3d6cb8f6a4b82bf76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف

05:16 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
تابعنا عبرTelegram
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن خطة لنزع سلاح دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات قديروف خلال نشره فيديو في صفحته الخاصة على "تلغرام"، قال خلالها: "هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول الناتو، حيث بعد أوكرانيا سيكون دور بولندا".
وأضاف قائلا: "نحن بالفعل نطور خطة لنزع السلاح من دول الناتو، وأول خطوة بعد الاستيلاء على كييف هي بولندا".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"أمس, 12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала