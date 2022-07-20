https://arabic.sputniknews.com/20220720/قديروف-نخطط-لنزع-السلاح-من-دول-الناتو-وبعد-أوكرانيا-دولة-جديدة-ستكون-الهدف---1065312213.html
قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف
قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن خطة لنزع سلاح دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:16+0000
2022-07-20T05:16+0000
2022-07-20T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات قديروف خلال نشره فيديو في صفحته الخاصة على "تلغرام"، قال خلالها: "هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول الناتو، حيث بعد أوكرانيا سيكون دور بولندا".وأضاف قائلا: "نحن بالفعل نطور خطة لنزع السلاح من دول الناتو، وأول خطوة بعد الاستيلاء على كييف هي بولندا".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف: نخطط لنزع السلاح من دول الناتو وبعد أوكرانيا دولة جديدة ستكون الهدف
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كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن خطة لنزع سلاح دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات قديروف خلال نشره فيديو في صفحته الخاصة على "تلغرام"، قال خلالها: "هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول الناتو، حيث بعد أوكرانيا سيكون دور بولندا".
وأضاف قائلا: "نحن بالفعل نطور خطة لنزع السلاح من دول الناتو، وأول خطوة بعد الاستيلاء على كييف هي بولندا".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.