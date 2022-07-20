https://arabic.sputniknews.com/20220720/كوريا-الجنوبية-والمملكة-المتحدة-تبحثان-التعاون-في-مجال-الصناعة-الدفاعية-1065316537.html

كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة تبحثان التعاون في مجال الصناعة الدفاعية

كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة تبحثان التعاون في مجال الصناعة الدفاعية

التقى نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين بوم-تشول، أمس الثلاثاء، مع نظيره البريطاني، جيريمي كوين، نائب وزير الدفاع لمشتريات الدفاع، في إطار مباحثات ثنائية... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T08:22+0000

2022-07-20T08:22+0000

2022-07-20T08:22+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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وجرى اللقاء في معرض "فارنبرا" الدولي للطيران، حيث أشارت وزارة الدفاع الكورية اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى تجسيد "نظام الهياكل الإطارية الرامية إلى تحقيق تعاون أوثق بين الطرفين"، وهو ما تم الاتفاق عليه على هامش مباحثات القمة بين كوريا والمملكة المتحدة الشهر الماضي.واتفق الجانبان على تحقيق إنجازات حقيقية في أسرع وقت ممكن من خلال تسريع التعاون مثل البحث المشترك وتبادل المعلومات بين معهد بحوث علوم الدفاع (ADD) في كوريا الجنوبية، ومختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTL) في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".من جهته، أشار "شين" إلى ضرورة التركيز على مدافع "هاوتزر K-9" ذاتية الدفع الكورية الجنوبية التي من المتوقع مشاركتها في مشروع استبدال المدفعية ذاتية الدفع التالي للجيش البريطاني.بدوره، اقترح نائب وزير الدفاع البريطاني على نظيره الكوري الجنوبي، تعزيز التعاون في مجالات متنوعة ومختلفة بما فيها مشروع المقاتلة الكورية "KF-21" التي نجحت في أول تجربة طيران لها، مشيدا بقدرة مدافع "هاوتزرK-9" ذاتية الدفع المميزة.وأشار نائب الوزير الكوري إلى أن هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة هي تأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين، والتمكن من تفعيل "نظام الهياكل الإطارية الرامية إلى تحقيق تعاون أوثق بين الطرفين كأول ما تم تنفيذه في مجال الدفاع".وفي معرض زيارته، أشاد "شين" بفريق الطيران الخاص بـ"النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، الذي فاز بأفضل جائزة في المعرض الجوي البريطاني.وكانت الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية "كيه إف-2قد "قد (KF-21) أقلعت من قاعدة جوية جنوبية في أول اختبار طيران لها بقيادة الرائد "آن جون-هيون" في السرب الـ52 التابع لسلاح الجو الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة شراء الأسلحة الحكومية.وأقلعت الطائرة المقاتلة من جناح تدريبات الطيران الثالث في ساتشيون على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي سيئول، ونفذت أول رحلة طيران اختباري لها بنجاح لمدة حوالي 33 دقيقة.ويأتي هذا الاختبار في إطار المشروع الذي تبلغ تكلفته 8.8 تريليونات وون (6.67 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى استبدال أسطولها القديم من مقاتلات إف-4، وإف-5 بطائرة متطورة وتعزيز قوتها الجوية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/كوريا-الجنوبية-تستعين-بفرقة-بي-تي-إس-للترويج-لملف-استضافة-معرض-إكسبو-2030-1065301076.html

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