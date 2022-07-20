https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-إذا-غيرت-أوروبا-موقفها-وعرضت-على-روسيا-استئناف-العلاقات-فيجب-تقييم-المنفعة-من-ذلك-1065331603.html
لافروف: إذا غيرت أوروبا موقفها وعرضت على روسيا استئناف العلاقات فيجب تقييم المنفعة من ذلك
لافروف: إذا غيرت أوروبا موقفها وعرضت على روسيا استئناف العلاقات فيجب تقييم المنفعة من ذلك
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه إذا غيرت أوروبا رأيها فجأة وعرضت على روسيا استئناف العلاقات، فحينئذ يجب أن ننظر ما إذا كان ذلك... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:56+0000
2022-07-20T11:56+0000
2022-07-20T11:56+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي": "إذا قالت أوروبا فجأة في مرحلة ما: إنها مهتمة، وعرضت استئناف العلاقات في بعض المجالات الاقتصادية والتجارية، أعتقد أنه حينئذ لا ينبغي تجاهلها، لكن يجب أن نرى مدى المنفعة التي ستعود علينا، وعندها فقط نرد بالفعل".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-المهام-الجغرافية-للعملية-العسكرية-الخاصة-تغيرت-ولم-تعد-تقتصر-على-دونيتسك-ولوغانسك-1065330115.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
لافروف: إذا غيرت أوروبا موقفها وعرضت على روسيا استئناف العلاقات فيجب تقييم المنفعة من ذلك
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه إذا غيرت أوروبا رأيها فجأة وعرضت على روسيا استئناف العلاقات، فحينئذ يجب أن ننظر ما إذا كان ذلك مفيدا لموسكو أم لا.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي": "إذا قالت أوروبا فجأة في مرحلة ما: إنها مهتمة، وعرضت استئناف العلاقات في بعض المجالات الاقتصادية والتجارية، أعتقد أنه حينئذ لا ينبغي تجاهلها، لكن يجب أن نرى مدى المنفعة التي ستعود علينا، وعندها فقط نرد بالفعل".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا
في 24 شباط/فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات
، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.