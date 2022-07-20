عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-لـسبوتنيك-متأكد-أن-أوكرانيا-لن-تمنح-الفرصة-للتفاوض-مع-روسيا-1065322695.html
لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا
لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه متأكد من أن أوكرانيا لن تُمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T08:53+0000
2022-07-20T09:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064842743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_064670bc728279e679c85f43822d7e51.jpg
وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، قال خلالها: "حقيقة إنهم محرومون حرفياً من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها".وأضاف لافروف: "هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات".وتابع لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064842743_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f2e7a26aeaf6d85b11c23d9001bd58d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا

08:53 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه متأكد من أن أوكرانيا لن تُمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، قال خلالها: "حقيقة إنهم محرومون حرفياً من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها".
وأضاف لافروف: "هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابع لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала