https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-لـسبوتنيك-متأكد-أن-أوكرانيا-لن-تمنح-الفرصة-للتفاوض-مع-روسيا-1065322695.html
لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا
لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه متأكد من أن أوكرانيا لن تُمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T08:53+0000
2022-07-20T08:53+0000
2022-07-20T09:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، قال خلالها: "حقيقة إنهم محرومون حرفياً من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها".وأضاف لافروف: "هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات".وتابع لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف لـ"سبوتنيك": متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا
08:53 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه متأكد من أن أوكرانيا لن تُمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، قال خلالها: "حقيقة إنهم محرومون حرفياً من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها".
وأضاف لافروف: "هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابع لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.