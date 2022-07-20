https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-يتحدث-عن-موعد-انعقاد-قمة-روسيا--أفريقيا-الثانية-1065331710.html

لافروف يتحدث عن موعد انعقاد قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية

لافروف يتحدث عن موعد انعقاد قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية، منوها إلى عزمه إجراء زيارات رسمية إلى بعض الدول الأفريقية في... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T11:55+0000

2022-07-20T11:55+0000

2022-07-20T11:55+0000

العالم

روسيا

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وقال لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، إن قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية ستعقد في عام 2023.يذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق أن القمة ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022 في مدينة سانت بطرسبورغ.يذكر أن مدينة سوتشي الروسية، استضافت يومي 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول في عام 2019، قمة "روسيا - أفريقيا"، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.وعقدت القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-لـسبوتنيك-متأكد-أن-أوكرانيا-لن-تمنح-الفرصة-للتفاوض-مع-روسيا-1065322695.html

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