https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-يتحدث-عن-موعد-انعقاد-قمة-روسيا--أفريقيا-الثانية-1065331710.html
لافروف يتحدث عن موعد انعقاد قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية
لافروف يتحدث عن موعد انعقاد قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية، منوها إلى عزمه إجراء زيارات رسمية إلى بعض الدول الأفريقية في... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:55+0000
2022-07-20T11:55+0000
2022-07-20T11:55+0000
العالم
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، إن قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية ستعقد في عام 2023.يذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق أن القمة ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022 في مدينة سانت بطرسبورغ.يذكر أن مدينة سوتشي الروسية، استضافت يومي 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول في عام 2019، قمة "روسيا - أفريقيا"، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.وعقدت القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-لـسبوتنيك-متأكد-أن-أوكرانيا-لن-تمنح-الفرصة-للتفاوض-مع-روسيا-1065322695.html
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العالم, روسيا
لافروف يتحدث عن موعد انعقاد قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية
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كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية، منوها إلى عزمه إجراء زيارات رسمية إلى بعض الدول الأفريقية في المستقبل القريب.
وقال لافروف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، إن قمة "روسيا – أفريقيا" الثانية ستعقد في عام 2023.
ونوه لافروف إلى أنه سيتم الإعلان عن مكان انعقاد القمة في وقت لاحق.
يذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق أن القمة ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022 في مدينة سانت بطرسبورغ.
وأشار لافروف أيضا إلى أنه سيقوم في المستقبل القريب بزيارات رسمية إلى مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا.
يذكر أن مدينة سوتشي الروسية، استضافت يومي 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول في عام 2019، قمة "روسيا - أفريقيا"
، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.
وعقدت القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.