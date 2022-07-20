https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-يخطط-لزيارة-مصر-و3-دول-أفريقية-أخرى-1065327085.html

لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى

لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى

يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقيام بزيارة إلى مصر و3 دول أفريقية أخرى هي إثيوبيا وأوغندا والكونغو. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T09:47+0000

2022-07-20T09:47+0000

2022-07-20T10:06+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع سبوتنيك و"آر تي": ، قال فيها إنه يخطط لزيارة الدول الأربع هذا العام.وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في أفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية".وتابع: "نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام".واستطرد: "هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر ، وإثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو".

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