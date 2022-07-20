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https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-يخطط-لزيارة-مصر-و3-دول-أفريقية-أخرى-1065327085.html
لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى
لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى
يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقيام بزيارة إلى مصر و3 دول أفريقية أخرى هي إثيوبيا وأوغندا والكونغو. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع سبوتنيك و"آر تي": ، قال فيها إنه يخطط لزيارة الدول الأربع هذا العام.وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في أفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية".وتابع: "نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام".واستطرد: "هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر ، وإثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/اصطفوا-في-طابور-وزراء-مجموعة-العشرين-يتلهفون-على-لقاء-لافروف-1065263356.html
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روسيا, العالم

لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى

09:47 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 20.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
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يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقيام بزيارة إلى مصر و3 دول أفريقية أخرى هي إثيوبيا وأوغندا والكونغو.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع سبوتنيك و"آر تي": ، قال فيها إنه يخطط لزيارة الدول الأربع هذا العام.
لافروف: "مصر هي الشريك رقم واحد في أفريقيا".
وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في أفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".
وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية".
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وتابع: "نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام".
واستطرد: "هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر ، وإثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو".
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