https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-يخطط-لزيارة-مصر-و3-دول-أفريقية-أخرى-1065327085.html
لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى
لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى
يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقيام بزيارة إلى مصر و3 دول أفريقية أخرى هي إثيوبيا وأوغندا والكونغو. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:47+0000
2022-07-20T09:47+0000
2022-07-20T10:06+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع سبوتنيك و"آر تي": ، قال فيها إنه يخطط لزيارة الدول الأربع هذا العام.وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في أفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية".وتابع: "نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام".واستطرد: "هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر ، وإثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/اصطفوا-في-طابور-وزراء-مجموعة-العشرين-يتلهفون-على-لقاء-لافروف-1065263356.html
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روسيا, العالم
لافروف يخطط لزيارة مصر و3 دول أفريقية أخرى
09:47 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقيام بزيارة إلى مصر و3 دول أفريقية أخرى هي إثيوبيا وأوغندا والكونغو.
موسكو - سبوتنيك
. جاء ذلك في مقابلة مع سبوتنيك و"آر تي": ، قال فيها إنه يخطط لزيارة الدول الأربع هذا العام.
لافروف: "مصر هي الشريك رقم واحد في أفريقيا".
وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في أفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".
وقال وزير الخارجية الروسي
: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية".
وتابع: "نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام".
واستطرد: "هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر
، وإثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو".