https://arabic.sputniknews.com/20220720/ليبيا-توافق-على-توحيد-المؤسسة-العسكرية-فهل-ستنضم-حكومتا-الشرق-والغرب-لعملية-لم-الشمل--1065339586.html
ليبيا... توافق على توحيد المؤسسة العسكرية... فهل ستنضم حكومتا الشرق والغرب لعملية "لم الشمل"
ليبيا... توافق على توحيد المؤسسة العسكرية... فهل ستنضم حكومتا الشرق والغرب لعملية "لم الشمل"
تناقش الحلقة: توصل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا إلى توافقات لتوحيد المؤسسة العسكرية، ورفض العودة إلى الاقتتال ونبذ العنف، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:16+0000
2022-07-20T13:16+0000
2022-07-20T13:16+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا..توافق على توحيد المؤسسة العسكرية.. فهل ستنضم حكومتي الشرق والغرب لعملية "لم الشمل"
ليبيا..توافق على توحيد المؤسسة العسكرية.. فهل ستنضم حكومتي الشرق والغرب لعملية "لم الشمل"
كما اتفقت اللجنة، حسب بيان مشترك صادر عنها، على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد.وجاء اتفاق اللجنة ضمن جهود لإنهاء النزاع في البلاد، وتضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة طرابلس و5 من طرف قوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.وعتبر، الخبير العسكري والمستشار السابق في الأكاديمة العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية، جمعة الوازني، أنهوأوضح الوازني، في حوار معه عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا... توافق على توحيد المؤسسة العسكرية... فهل ستنضم حكومتا الشرق والغرب لعملية "لم الشمل"
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تناقش الحلقة: توصل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا إلى توافقات لتوحيد المؤسسة العسكرية، ورفض العودة إلى الاقتتال ونبذ العنف، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.
كما اتفقت اللجنة، حسب بيان مشترك صادر عنها، على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد.
وجاء اتفاق اللجنة ضمن جهود لإنهاء النزاع في البلاد، وتضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة طرابلس و5 من طرف قوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وعتبر، الخبير العسكري والمستشار السابق في الأكاديمة العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية، جمعة الوازني، أنه
"من المبكر الحديث عن عملية "لم شمل" متكاملة للقوات المسلحة، رغم توفر رغبة جدية من طرفي اللجنة تجاه هذا الخيار".
وأوضح الوازني، في حوار معه عبر "بانوراما
"، أن
"الحكم على جدية القرارات الصادرة عن اللجنة يحتاج لانتظار تحقق نتائج ملموسة على الأرض، وفي نفس الوقت مساهمة الجيش في دعم تسوية سياسية توقف حالة الانقسام في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...