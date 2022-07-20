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https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـسبوتنيك-انقطاع-تام-للكهرباء-عن-4-محافظات-جنوبي-العراق-1065330944.html
مصدر لـ"سبوتنيك": انقطاع تام للكهرباء عن 4 محافظات جنوبي العراق
مصدر لـ"سبوتنيك": انقطاع تام للكهرباء عن 4 محافظات جنوبي العراق
أعلن مصدر في مديرية توزيع كهرباء الجنوب في العراق، اليوم الأربعاء، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي عن 4 محافظات جنوبي البلاد بسبب خلل فني. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:58+0000
2022-07-20T11:58+0000
العراق
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بغداد– سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "التيار الكهربائي انقطع اليوم بشكل تام عن محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط، نتيجة حدوث عارض فني على جميع خطوط 132 ك ف، ما تسبب بانطفاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بتزويد بعض محافظات الجنوب بالكهرباء".ولفت إلى أن "كوادر وزارة الكهرباء تعمل حاليا على إصلاح العطل وإعادة المحطات المتوقفة إلى العمل".وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عارضاً فنياً حصل على أحد الخطوط الناقلة أدَّى الى انفصال المنظومة في محافظتي البصرة وميسان"، مشددا على أن "العمل جارٍ على معالجة العارض".وأكد موسى أن "هناك استنفاراً تامّاً للملاكات في مراكز السيطرة وخطوط نقل الطاقة لإزالة العارض وإعادة الوضع كما كان طبيعياً".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الكهرباء-العراقية-تعلن-عن-جهود-لإقامة-مشاريع-توليد-الطاقة-عبر-الرياح-وتدوير-النفايات-1064196053.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": انقطاع تام للكهرباء عن 4 محافظات جنوبي العراق

11:58 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidiالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
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أعلن مصدر في مديرية توزيع كهرباء الجنوب في العراق، اليوم الأربعاء، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي عن 4 محافظات جنوبي البلاد بسبب خلل فني.
بغداد– سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "التيار الكهربائي انقطع اليوم بشكل تام عن محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط، نتيجة حدوث عارض فني على جميع خطوط 132 ك ف، ما تسبب بانطفاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بتزويد بعض محافظات الجنوب بالكهرباء".
ولفت إلى أن "كوادر وزارة الكهرباء تعمل حاليا على إصلاح العطل وإعادة المحطات المتوقفة إلى العمل".
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
الكهرباء العراقية تعلن عن جهود لإقامة مشاريع توليد الطاقة عبر الرياح و"تدوير النفايات"
25 يونيو, 14:55 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عارضاً فنياً حصل على أحد الخطوط الناقلة أدَّى الى انفصال المنظومة في محافظتي البصرة وميسان"، مشددا على أن "العمل جارٍ على معالجة العارض".
وأكد موسى أن "هناك استنفاراً تامّاً للملاكات في مراكز السيطرة وخطوط نقل الطاقة لإزالة العارض وإعادة الوضع كما كان طبيعياً".
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