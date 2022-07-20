https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـسبوتنيك-خطة-الأمم-المتحدة-لحل-أزمة-صادرات-الحبوب-تشمل-نزع-الألغام-من-البحر-الأسود-1065315612.html
مصدر لـ"سبوتنيك": خطة الأمم المتحدة لحل أزمة صادرات الحبوب تشمل نزع الألغام من البحر الأسود
مصدر لـ"سبوتنيك": خطة الأمم المتحدة لحل أزمة صادرات الحبوب تشمل نزع الألغام من البحر الأسود
عرضت الأمم المتحدة خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T07:54+0000
2022-07-20T07:54+0000
2022-07-20T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" بشأن الخطة: "بالطبع المسألة موجودة"، في إشارة إلى نزع الألغام، مضيفا: "هي خطوة ضرورية من أجل السلامة وتركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة في الأمر، وطالما عرضت ذلك قبل بدء عملية المفاوضات".وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": خطة الأمم المتحدة لحل أزمة صادرات الحبوب تشمل نزع الألغام من البحر الأسود
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عرضت الأمم المتحدة خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المفاوضات، مؤكدا أيضًا أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" بشأن الخطة: "بالطبع المسألة موجودة"، في إشارة إلى نزع الألغام، مضيفا: "هي خطوة ضرورية من أجل السلامة وتركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة في الأمر، وطالما عرضت ذلك قبل بدء عملية المفاوضات".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب
، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.