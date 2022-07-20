عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـ-سبوتنيك--أوكرانيا-تجند-سكان-الريف-غير-القادرين-ماديا-1065311458.html
مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا
مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا
أكد مسؤولون أمنيون روس نقلا عن مصادرهم داخل الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا تعمل منذ الشهر الماضي، على تجنيد سكان القرى والريف، الذين لا يملكون المال، والزج بهم... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T02:14+0000
2022-07-20T02:14+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065311309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ee5923fc658ebe4b1673ba8b4ca52c.jpg
خيرسون - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني روسي في تصريح لـ "سبوتنيك": "وفقا لمعلومات مصادرنا داخل الجيش الأوكراني، فقد ازداد عدد المجندين بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، حيث يتحمل سكان المناطق الريفية في أوكرانيا عبء التجنيد، لأنهم لا يملكون المال الكافي للدفع مقابل التجنيد، على عكس سكان المدن".وأشار المسؤول الروسي إلى أن مقدار الرشاوي المقدمة من أجل الهروب من التجنيد تعتمد على الظروف.وكشف أنه "يمكنك أن تدفع لدورية تلاحق الهاربين من الخدمة في الشارع مائة دولار، ويمكنك دفع 5 آلاف دولار أو أكثر في مكتب التسجيل والتجنيد".وحسب المصادر ذاتها، قامت كييف باستدعاء ما بين 20 إلى 30 ألف شخص من كل منطقة في أوكرانيا يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حيث يخضع جنود الاحتياط للتدريب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، ثم يذهبون إلى المقدمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الروسي-حول-إمكانية-لقاء-زيلينسكي-كييف-لا-ترغب-في-تنفيذ-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-1065309731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065311309_190:0:1150:720_1920x0_80_0_0_4336f2af6530a118a6e7f1dcdf9be2b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا

02:14 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد مسؤولون أمنيون روس نقلا عن مصادرهم داخل الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا تعمل منذ الشهر الماضي، على تجنيد سكان القرى والريف، الذين لا يملكون المال، والزج بهم في الصفوف الأمامية بجبهة القتال.
خيرسون - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني روسي في تصريح لـ "سبوتنيك": "وفقا لمعلومات مصادرنا داخل الجيش الأوكراني، فقد ازداد عدد المجندين بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، حيث يتحمل سكان المناطق الريفية في أوكرانيا عبء التجنيد، لأنهم لا يملكون المال الكافي للدفع مقابل التجنيد، على عكس سكان المدن".
وأوضح المسؤول الروسي، أن نسبة المواطنين الأوكران من سكان المدن بدأت في الانخفاض داخل الجيش، لأنه أصبح من السهل عليهم تغيير محل إقامتهم أو الهجرة إلى دولة أخرى.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن مقدار الرشاوي المقدمة من أجل الهروب من التجنيد تعتمد على الظروف.
وكشف أنه "يمكنك أن تدفع لدورية تلاحق الهاربين من الخدمة في الشارع مائة دولار، ويمكنك دفع 5 آلاف دولار أو أكثر في مكتب التسجيل والتجنيد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الرئيس الروسي حول إمكانية لقاء زيلينسكي: كييف لا ترغب في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها
أمس, 22:19 GMT
وحسب المصادر ذاتها، قامت كييف باستدعاء ما بين 20 إلى 30 ألف شخص من كل منطقة في أوكرانيا يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حيث يخضع جنود الاحتياط للتدريب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، ثم يذهبون إلى المقدمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"أمس, 12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала