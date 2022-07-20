https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـ-سبوتنيك--أوكرانيا-تجند-سكان-الريف-غير-القادرين-ماديا-1065311458.html

مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا

مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا

أكد مسؤولون أمنيون روس نقلا عن مصادرهم داخل الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا تعمل منذ الشهر الماضي، على تجنيد سكان القرى والريف، الذين لا يملكون المال، والزج بهم... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T02:14+0000

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أخبار أوكرانيا

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خيرسون - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني روسي في تصريح لـ "سبوتنيك": "وفقا لمعلومات مصادرنا داخل الجيش الأوكراني، فقد ازداد عدد المجندين بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، حيث يتحمل سكان المناطق الريفية في أوكرانيا عبء التجنيد، لأنهم لا يملكون المال الكافي للدفع مقابل التجنيد، على عكس سكان المدن".وأشار المسؤول الروسي إلى أن مقدار الرشاوي المقدمة من أجل الهروب من التجنيد تعتمد على الظروف.وكشف أنه "يمكنك أن تدفع لدورية تلاحق الهاربين من الخدمة في الشارع مائة دولار، ويمكنك دفع 5 آلاف دولار أو أكثر في مكتب التسجيل والتجنيد".وحسب المصادر ذاتها، قامت كييف باستدعاء ما بين 20 إلى 30 ألف شخص من كل منطقة في أوكرانيا يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حيث يخضع جنود الاحتياط للتدريب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، ثم يذهبون إلى المقدمة.

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