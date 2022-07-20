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https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-وفاة-31-طفلا-وإصابة-نحو-4-آلاف-آخرين-بوباء-الكوليرا-في-أفغانستان-1065312078.html
مصدر: وفاة 31 طفلا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين بوباء الكوليرا في أفغانستان
مصدر: وفاة 31 طفلا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين بوباء الكوليرا في أفغانستان
أكد مصدر في دائرة صحة إقليم قندهار، إصابة 4470 طفلا ووفاة 31 منهم بمرض الكوليرا، في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان، جنوبي أفغانستان. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T04:40+0000
2022-07-20T04:40+0000
أخبار أفغانستان اليوم
الكوليرا
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كابول - سبوتنيك. وقال المصدر وفقا لبيانات أرسلها لـ "سبوتنيك"، حول انتشار وباء الكوليرا في الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، إن 31 طفلا توفوا من أصل 4470 طفلا مصابا بوباء الكوليرا في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان.وأضاف المصدر أن إقليم زابول وحده سجل 3 آلاف إصابة و5 وفيات، بينما سجل إقليم هلمند نحو 800 إصابة، فضلا عن 620 إصابة في قندهار، و50 إصابة أخرى في أوروزغان.وفيما يخص عدد الوفيات، أوضح المصدر أن إقليم هلمند سجل 22 حالة وفاة، بينما سجل إقليم أوروزغان 4 حالات وفاة، في حين أن قندهار لم تسجل حالات وفاة جراء المرض.ولفت المصدر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والمياه الملوثة والطعام الفاسد تعد من الأسباب الرئيسية لتفشي هذا المرض.وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/طالبان-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-على-الحدود-مع-إيران-1065000573.html
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أخبار أفغانستان اليوم, الكوليرا

مصدر: وفاة 31 طفلا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين بوباء الكوليرا في أفغانستان

04:40 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
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أكد مصدر في دائرة صحة إقليم قندهار، إصابة 4470 طفلا ووفاة 31 منهم بمرض الكوليرا، في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان، جنوبي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر وفقا لبيانات أرسلها لـ "سبوتنيك"، حول انتشار وباء الكوليرا في الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، إن 31 طفلا توفوا من أصل 4470 طفلا مصابا بوباء الكوليرا في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان.
وأضاف المصدر أن إقليم زابول وحده سجل 3 آلاف إصابة و5 وفيات، بينما سجل إقليم هلمند نحو 800 إصابة، فضلا عن 620 إصابة في قندهار، و50 إصابة أخرى في أوروزغان.
عناصر من حركة طالبان يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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وفيما يخص عدد الوفيات، أوضح المصدر أن إقليم هلمند سجل 22 حالة وفاة، بينما سجل إقليم أوروزغان 4 حالات وفاة، في حين أن قندهار لم تسجل حالات وفاة جراء المرض.
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والمياه الملوثة والطعام الفاسد تعد من الأسباب الرئيسية لتفشي هذا المرض.
وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.
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