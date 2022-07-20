https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصر-تعلن--بدء-صب-خرسانة-أول-مفاعل-نووي-في-الضبعة-1065327338.html
مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة
مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:56+0000
2022-07-20T09:56+0000
2022-07-20T09:56+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062982617_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_9b00bb6704f19bcd626f0a2c497fa057.jpg
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الهيئة قولها بأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.وتعتزم الهيئة تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة المصرية وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع.وعددت الهيئة فوائد تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرة إلى أنه يوفر التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساسا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية - النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد.تضاف إلى تلك الفوائد التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم والتي لا تعتمد على الظروف الجوية، وكونها مصدر طاقة نظيف خاليا من انبعاثات الكربون، كما أنه يلعب دورا حيويا في مواجهة الاحتباس الحراري.ويعمل بناء المحطات النووية على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير بالإضافة إلى الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062982617_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8c6a48cec3d8e14553be2a54b15e0929.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم" عن الهيئة قولها بأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
وتعتزم الهيئة تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة المصرية وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع.
وعددت الهيئة فوائد تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرة إلى أنه يوفر التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساسا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية - النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد.
تضاف إلى تلك الفوائد التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم والتي لا تعتمد على الظروف الجوية، وكونها مصدر طاقة نظيف خاليا من انبعاثات الكربون، كما أنه يلعب دورا حيويا في مواجهة الاحتباس الحراري.
ويعمل بناء المحطات النووية على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير بالإضافة إلى الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.