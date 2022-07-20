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مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة
مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:56+0000
2022-07-20T09:56+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الهيئة قولها بأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.وتعتزم الهيئة تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة المصرية وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع.وعددت الهيئة فوائد تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرة إلى أنه يوفر التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساسا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية - النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد.تضاف إلى تلك الفوائد التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم والتي لا تعتمد على الظروف الجوية، وكونها مصدر طاقة نظيف خاليا من انبعاثات الكربون، كما أنه يلعب دورا حيويا في مواجهة الاحتباس الحراري.ويعمل بناء المحطات النووية على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير بالإضافة إلى الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تعلن بدء صب خرسانة أول مفاعل نووي في الضبعة

09:56 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو.
إنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة بموقع الإنتاج بكولبينو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper
/
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أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الهيئة قولها بأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
وتعتزم الهيئة تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة المصرية وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع.
وعددت الهيئة فوائد تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرة إلى أنه يوفر التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساسا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية - النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد.
تضاف إلى تلك الفوائد التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم والتي لا تعتمد على الظروف الجوية، وكونها مصدر طاقة نظيف خاليا من انبعاثات الكربون، كما أنه يلعب دورا حيويا في مواجهة الاحتباس الحراري.
ويعمل بناء المحطات النووية على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير بالإضافة إلى الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.
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