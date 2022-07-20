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مصر... خفض سن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما
مصر... خفض سن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يخفض سن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T16:18+0000
2022-07-20T16:18+0000
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جاءت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب موقع "بوابة الأهرام".ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما، بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ الشخص هذه السن.وخلال اجتماع اليوم، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يحمل مسمى "صندوق هيئة قناة السويس" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.ويكون مقر الصندوق الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية.
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أخبار مصر الآن

مصر... خفض سن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما

16:18 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamraوزارة الداخلية المصرية
وزارة الداخلية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يخفض سن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما.
جاءت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما، بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ الشخص هذه السن.
وخلال اجتماع اليوم، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يحمل مسمى "صندوق هيئة قناة السويس" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
ويكون مقر الصندوق الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية.
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