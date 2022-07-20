https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصر-4-أعراض-تكشف-عن-إصابتك-بالموجة-السادسة-من-كورونا-1065344715.html
مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا
مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا
كشف خبير طبي مصري عن مجموعة من الأعراض التي تدل على إصابة صاحبها بالموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:52+0000
2022-07-20T14:52+0000
2022-07-20T14:52+0000
فيروس كورونا
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ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الدكتور أمجد الحداد اختصاصي الحساسية والمناعة أن هناك 4 أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا.وجاءت الأعراض كالتالي:إصابة جميع أفراد العائلة واحدا تلو الآخرفي حال كنت مريضا ولاحظت أن كل من حولك قد أصابهم المرض واحدا تلو الآخر، فمن المحتمل أن يكون ذلك إصابة بمتحور أوميكرون.اضطرابات الجهاز الهضمييشعر المصابون بمتحور أوميكرون خلال الموجة السادسة باضطرابات في المعدة، بجانب الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.تساقط الشعر بكميات كبيرةيعد تساقط الشعر أو الثعلبة مشكلة لاحقة تواجه من أصيبوا بفيروس كورونا، وقد يعود ذلك إلى الإجهاد العاطفي أو الأدوية.عدوى بالعين أو الجلدالإصابة بمتحور أوميكرون قد تتسبب في الإصابة بعدوى العين، أو الطفح الجلدي الغريب على أصابع القدمين أثناء المرض.نصيحة للمصابينوفي حال ظهور هذه أعراض البرد، أو حدث تغير في الصوت، يوصي الأطباء بضرورة العزل على الفور، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من كونها ناتجة عن نزلة برد أم إصابة بأوميكرون.وبسبب انتشار الفيروس في الوقت الحالي، ينصح بالبقاء في المنزل لمدة من 6 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-3-مستشفيات-عزل-جديدة-بعد-زيادة-إصابات-فيروس-كورونا-1065103322.html
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فيروس كورونا
مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا
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كشف خبير طبي مصري عن مجموعة من الأعراض التي تدل على إصابة صاحبها بالموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"
عن الدكتور أمجد الحداد اختصاصي الحساسية والمناعة أن هناك 4 أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا.
إصابة جميع أفراد العائلة واحدا تلو الآخر
في حال كنت مريضا ولاحظت أن كل من حولك قد أصابهم المرض واحدا تلو الآخر، فمن المحتمل أن يكون ذلك إصابة بمتحور أوميكرون.
يشعر المصابون بمتحور أوميكرون خلال الموجة السادسة باضطرابات في المعدة، بجانب الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.
يعد تساقط الشعر أو الثعلبة مشكلة لاحقة تواجه من أصيبوا بفيروس كورونا
، وقد يعود ذلك إلى الإجهاد العاطفي أو الأدوية.
الإصابة بمتحور أوميكرون قد تتسبب في الإصابة بعدوى العين، أو الطفح الجلدي الغريب على أصابع القدمين أثناء المرض.
وفي حال ظهور هذه أعراض البرد، أو حدث تغير في الصوت، يوصي الأطباء بضرورة العزل على الفور، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من كونها ناتجة عن نزلة برد أم إصابة بأوميكرون.
وبسبب انتشار الفيروس في الوقت الحالي، ينصح بالبقاء في المنزل لمدة من 6 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض.