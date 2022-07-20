عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصر-4-أعراض-تكشف-عن-إصابتك-بالموجة-السادسة-من-كورونا-1065344715.html
مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا
مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا
كشف خبير طبي مصري عن مجموعة من الأعراض التي تدل على إصابة صاحبها بالموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:52+0000
2022-07-20T14:52+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg
ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الدكتور أمجد الحداد اختصاصي الحساسية والمناعة أن هناك 4 أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا.وجاءت الأعراض كالتالي:إصابة جميع أفراد العائلة واحدا تلو الآخرفي حال كنت مريضا ولاحظت أن كل من حولك قد أصابهم المرض واحدا تلو الآخر، فمن المحتمل أن يكون ذلك إصابة بمتحور أوميكرون.اضطرابات الجهاز الهضمييشعر المصابون بمتحور أوميكرون خلال الموجة السادسة باضطرابات في المعدة، بجانب الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.تساقط الشعر بكميات كبيرةيعد تساقط الشعر أو الثعلبة مشكلة لاحقة تواجه من أصيبوا بفيروس كورونا، وقد يعود ذلك إلى الإجهاد العاطفي أو الأدوية.عدوى بالعين أو الجلدالإصابة بمتحور أوميكرون قد تتسبب في الإصابة بعدوى العين، أو الطفح الجلدي الغريب على أصابع القدمين أثناء المرض.نصيحة للمصابينوفي حال ظهور هذه أعراض البرد، أو حدث تغير في الصوت، يوصي الأطباء بضرورة العزل على الفور، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من كونها ناتجة عن نزلة برد أم إصابة بأوميكرون.وبسبب انتشار الفيروس في الوقت الحالي، ينصح بالبقاء في المنزل لمدة من 6 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-3-مستشفيات-عزل-جديدة-بعد-زيادة-إصابات-فيروس-كورونا-1065103322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de24c4351bb8dcae870bcec57bcf12a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

مصر... 4 أعراض تكشف عن إصابتك بالموجة السادسة من كورونا

14:52 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تابعنا عبرTelegram
كشف خبير طبي مصري عن مجموعة من الأعراض التي تدل على إصابة صاحبها بالموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الدكتور أمجد الحداد اختصاصي الحساسية والمناعة أن هناك 4 أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا.
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
15 يوليو, 15:09 GMT
وجاءت الأعراض كالتالي:
إصابة جميع أفراد العائلة واحدا تلو الآخر
في حال كنت مريضا ولاحظت أن كل من حولك قد أصابهم المرض واحدا تلو الآخر، فمن المحتمل أن يكون ذلك إصابة بمتحور أوميكرون.
اضطرابات الجهاز الهضمي
يشعر المصابون بمتحور أوميكرون خلال الموجة السادسة باضطرابات في المعدة، بجانب الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.
تساقط الشعر بكميات كبيرة
يعد تساقط الشعر أو الثعلبة مشكلة لاحقة تواجه من أصيبوا بفيروس كورونا، وقد يعود ذلك إلى الإجهاد العاطفي أو الأدوية.
عدوى بالعين أو الجلد
الإصابة بمتحور أوميكرون قد تتسبب في الإصابة بعدوى العين، أو الطفح الجلدي الغريب على أصابع القدمين أثناء المرض.
نصيحة للمصابين
وفي حال ظهور هذه أعراض البرد، أو حدث تغير في الصوت، يوصي الأطباء بضرورة العزل على الفور، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من كونها ناتجة عن نزلة برد أم إصابة بأوميكرون.
وبسبب انتشار الفيروس في الوقت الحالي، ينصح بالبقاء في المنزل لمدة من 6 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала