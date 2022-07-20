عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-مرتزق-ألماني-في-أوكرانيا-1065351951.html
مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا
مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا
كشفت مصادر عن مقتل مرتزق ألماني بالقرب من خاركوف، شارك بالأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:40+0000
2022-07-20T17:43+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064073121_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_c7d81f98021db41df719aec02d7ded40.jpg
وتمت تصفية المرتزق الألماني دانييل غيرلياني، بالقرب من خاركوف، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة القانون الوطنية التي تحمل اسم "ياروسلاف" في خاركوف، حيث درس غيرلياني.وفقا للجامعة، درس الألماني في هيئة التدريس التابعة لمكتب المدعي العام، وبدأ القتال في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا) منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حيث أشارت المصادر إلى أن المرتزق قتل بتاريخ 3 يونيو/ حزيران، بحسب "لينتا" الروسية.يذكر أنه في 19 يوليو/ تموز، أفيد بوفاة جندي سويدي متقاعد شارك في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.وشارك السويدي البالغ من العمر 28 عامًا في المعارك في مناطق دونيتسك وأصيب بجروح قاتلة بانفجار قنبلة يدوية.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن جنديا كنديا سابقا قاتل في أوكرانيا كمرتزق عاد إلى منزله مصابا بجروح خطيرة.وأصيب الكندي البالغ من العمر 50 عامًا بجروح خطيرة في منطقة زابوروجي في 15 مايو/أيار
https://arabic.sputniknews.com/20220720/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065312936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064073121_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_d8f29bd8bfbd291044538573c3f1e0e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا

17:40 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 17:43 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر عن مقتل مرتزق ألماني بالقرب من خاركوف، شارك بالأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.
وتمت تصفية المرتزق الألماني دانييل غيرلياني، بالقرب من خاركوف، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة القانون الوطنية التي تحمل اسم "ياروسلاف" في خاركوف، حيث درس غيرلياني.
وفقا للجامعة، درس الألماني في هيئة التدريس التابعة لمكتب المدعي العام، وبدأ القتال في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا) منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حيث أشارت المصادر إلى أن المرتزق قتل بتاريخ 3 يونيو/ حزيران، بحسب "لينتا" الروسية.
يذكر أنه في 19 يوليو/ تموز، أفيد بوفاة جندي سويدي متقاعد شارك في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
17:34 GMT
وشارك السويدي البالغ من العمر 28 عامًا في المعارك في مناطق دونيتسك وأصيب بجروح قاتلة بانفجار قنبلة يدوية.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن جنديا كنديا سابقا قاتل في أوكرانيا كمرتزق عاد إلى منزله مصابا بجروح خطيرة.
وأصيب الكندي البالغ من العمر 50 عامًا بجروح خطيرة في منطقة زابوروجي في 15 مايو/أيار
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала