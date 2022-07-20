https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-مرتزق-ألماني-في-أوكرانيا-1065351951.html
مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا
مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا
كشفت مصادر عن مقتل مرتزق ألماني بالقرب من خاركوف، شارك بالأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:40+0000
2022-07-20T17:40+0000
2022-07-20T17:43+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وتمت تصفية المرتزق الألماني دانييل غيرلياني، بالقرب من خاركوف، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة القانون الوطنية التي تحمل اسم "ياروسلاف" في خاركوف، حيث درس غيرلياني.وفقا للجامعة، درس الألماني في هيئة التدريس التابعة لمكتب المدعي العام، وبدأ القتال في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا) منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حيث أشارت المصادر إلى أن المرتزق قتل بتاريخ 3 يونيو/ حزيران، بحسب "لينتا" الروسية.يذكر أنه في 19 يوليو/ تموز، أفيد بوفاة جندي سويدي متقاعد شارك في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.وشارك السويدي البالغ من العمر 28 عامًا في المعارك في مناطق دونيتسك وأصيب بجروح قاتلة بانفجار قنبلة يدوية.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن جنديا كنديا سابقا قاتل في أوكرانيا كمرتزق عاد إلى منزله مصابا بجروح خطيرة.وأصيب الكندي البالغ من العمر 50 عامًا بجروح خطيرة في منطقة زابوروجي في 15 مايو/أيار
https://arabic.sputniknews.com/20220720/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065312936.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
مقتل مرتزق ألماني في أوكرانيا
17:40 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 17:43 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
كشفت مصادر عن مقتل مرتزق ألماني بالقرب من خاركوف، شارك بالأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.
وتمت تصفية المرتزق الألماني دانييل غيرلياني، بالقرب من خاركوف، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة القانون الوطنية التي تحمل اسم "ياروسلاف" في خاركوف، حيث درس غيرلياني.
وفقا للجامعة، درس الألماني في هيئة التدريس التابعة لمكتب المدعي العام، وبدأ القتال في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا) منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حيث أشارت المصادر إلى أن المرتزق قتل بتاريخ 3 يونيو/ حزيران، بحسب "لينتا" الروسية
.
يذكر أنه في 19 يوليو/ تموز، أفيد بوفاة جندي سويدي متقاعد شارك في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.
وشارك السويدي البالغ من العمر 28 عامًا في المعارك في مناطق دونيتسك وأصيب بجروح قاتلة بانفجار قنبلة يدوية.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن جنديا كنديا سابقا قاتل في أوكرانيا كمرتزق عاد إلى منزله مصابا بجروح خطيرة.
وأصيب الكندي البالغ من العمر 50 عامًا بجروح خطيرة في منطقة زابوروجي في 15 مايو/أيار