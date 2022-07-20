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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقدم-في-القوات-الأمريكية-يفضح-أكاذيب-واشنطن-عن-انتصارات-الجيش-الأوكراني-1065325127.html
مقدم في القوات الأمريكية يفضح أكاذيب واشنطن عن "انتصارات" الجيش الأوكراني
مقدم في القوات الأمريكية يفضح أكاذيب واشنطن عن "انتصارات" الجيش الأوكراني
صرح مقدم في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن واشنطن تخدع الأمريكيين حين تتحدث لهم عن أحداث أوكرانيا عامة وأحوال الجيش الأوكراني خاصة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:11+0000
2022-07-20T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وأشار إلى أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام تتجنى على الحقيقة القائلة بأنه من المستحيل أن تُقْدم القوات الأوكرانية على مهاجمة مواقع القوات الروسية بعدما قضت شهورا في التقهقر أمام القوات الروسية وتكبدت الخسائر الكارثية.ونبه إلى خطورة المعلومات المضللة عن "نجاحات" الجيش الأوكراني، إذ أنها تغرس في نفوس قادة أوكرانيا أملا وهميا، وتحثّ على هدر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في مشاريع استراتيجية مآلها الفشل.وجاء في المقال الذي كتبه ديفيس لموقع "19فوتيفايف" إن خسائر الجيش الأوكراني تظل على حالها، نحو 1000 قتيل وجريح في اليوم. ويظل الطيران الروسي يسيطر على سماء أوكرانيا، نحو 300 طلعة جوية في اليوم مقابل 20 طلعة يقوم بها الطيران الأوكراني.
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العالم, رصد عسكري

مقدم في القوات الأمريكية يفضح أكاذيب واشنطن عن "انتصارات" الجيش الأوكراني

09:11 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Александр Гальперинتحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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صرح مقدم في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن واشنطن تخدع الأمريكيين حين تتحدث لهم عن أحداث أوكرانيا عامة وأحوال الجيش الأوكراني خاصة.
وأشار إلى أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام تتجنى على الحقيقة القائلة بأنه من المستحيل أن تُقْدم القوات الأوكرانية على مهاجمة مواقع القوات الروسية بعدما قضت شهورا في التقهقر أمام القوات الروسية وتكبدت الخسائر الكارثية.
ونبه إلى خطورة المعلومات المضللة عن "نجاحات" الجيش الأوكراني، إذ أنها تغرس في نفوس قادة أوكرانيا أملا وهميا، وتحثّ على هدر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في مشاريع استراتيجية مآلها الفشل.
وجاء في المقال الذي كتبه ديفيس لموقع "19فوتيفايف" إن خسائر الجيش الأوكراني تظل على حالها، نحو 1000 قتيل وجريح في اليوم. ويظل الطيران الروسي يسيطر على سماء أوكرانيا، نحو 300 طلعة جوية في اليوم مقابل 20 طلعة يقوم بها الطيران الأوكراني.
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