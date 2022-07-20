https://arabic.sputniknews.com/20220720/نقابة-محامي-طرابلس-الليبية-يطالبون-بفتح-تحقيق-في-واقعة-الاعتداء-على-أحد-أعضائها-1065350080.html
نقابة محامي طرابلس الليبية تطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على أحد أعضائها
نقابة محامي طرابلس الليبية تطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على أحد أعضائها
طالبت نقابة محامي طرابلس الليبية، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على أحد أعضائها. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T16:35+0000
2022-07-20T16:35+0000
2022-07-20T16:41+0000
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ونشرت نقابة محامي طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، بيانا طالبت فيه النائب العام في لبيبا بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداءات المتكررة على المحامين، وكانت آخرها حالة الاعتداء على المحامي عبدالله علي فرحات بالضرب المبرح خلال حضوره مرافعة بمجمع المحاكم.وأكدت النقابة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مجلسها في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ مطالبها، مع تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق نقابة محامي طرابلس، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 24 من الشهر الجاري، إلى حين توفير الحماية اللازمة للمحامين لممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم.وأحاطت النقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية علما بهذه الانتهاكات بحق المحامين داخل أروقة المحاكم والنيابات، ومخاطبة النقابة العامة للمحامين لإصدار البيانات والتنديدات بشأن الاعتداءات المتكررة بحق المحامين.وطالبت نقابة محامي طرابلس جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة العدل بتفعيل دور الشرطة القضائية داخل المحاكم وعدم السماح لأي جهات أمنية أخرى بتولي شؤون النزلاء والنيابات والمحاكم والدخول إليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/هل-تنجح-مبادرات-المصالحة-الوطنية-الليبية-في-ظل-انتشار-السلاح-1065025966.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
نقابة محامي طرابلس الليبية تطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على أحد أعضائها
16:35 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
طالبت نقابة محامي طرابلس الليبية، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على أحد أعضائها.
ونشرت نقابة محامي طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، بيانا طالبت فيه النائب العام في لبيبا بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداءات المتكررة على المحامين، وكانت آخرها حالة الاعتداء على المحامي عبدالله علي فرحات بالضرب المبرح خلال حضوره مرافعة بمجمع المحاكم.
وأكدت النقابة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، أن مجلسها في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ مطالبها، مع تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق نقابة محامي طرابلس
، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 24 من الشهر الجاري، إلى حين توفير الحماية اللازمة للمحامين لممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم.
وأحاطت النقابة المنظمات الحقوقية
المحلية والدولية علما بهذه الانتهاكات بحق المحامين داخل أروقة المحاكم والنيابات، ومخاطبة النقابة العامة للمحامين لإصدار البيانات والتنديدات بشأن الاعتداءات المتكررة بحق المحامين.
وطالبت نقابة محامي طرابلس جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة العدل بتفعيل دور الشرطة القضائية داخل المحاكم وعدم السماح لأي جهات أمنية أخرى بتولي شؤون النزلاء والنيابات والمحاكم والدخول إليها.