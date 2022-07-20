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https://arabic.sputniknews.com/20220720/نقل-أكثر-من-4-آلاف-شخص-إلى-المستشفيات-بسبب-موجة-الحر-في-أوزبكستان-1065338616.html
نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى المستشفيات بسبب موجة الحر في أوزبكستان
نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى المستشفيات بسبب موجة الحر في أوزبكستان
قالت وزارة الصحة الأوزبكية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4000 شخص نقلوا إلى المستشفى بسبب موجة الحر غير الطبيعية هذا الأسبوع. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:06+0000
2022-07-20T13:06+0000
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طشقند- سبوتنيك. في أوزبكستان، الفترة الأكثر سخونة في العام هي من 25 يونيو/ حزيران إلى 5 أغسطس/ آب، يسميها الناس "شيلا" (أي 40 يوما بالفارسية).خلال "شيلا" في النهار، ترتفع درجة حرارة الهواء في طشقند إلى 40-43 درجة مئوية (104-109 درجة فهرنهايت)، وفي جنوب البلاد حتى 45 درجة مئوية.ذكرت خدمة الأرصاد الجوية المائية في البلاد في وقت سابق أنه في الفترة من 17 إلى 22 يوليو/ تموز، من المتوقع حدوث ارتفاع في الحرارة بشكل غير طبيعي في أوزبكستان، مع درجات حرارة تبلغ ذروتها عند 47 درجة مئوية.ونقلت وزارة الصحة عن رئيس خدمة الطوارئ قوله "من 17 يوليو، عندما بدأت موجة الحر غير الطبيعية في بلادنا، حتى الآن 20 يوليو، تلقت خدمة الإسعاف في الجمهورية ما مجموعه 130115 مكالمة".اتصل أكثر من 23400 شخص بعربة الإسعاف وشكاواهم من ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس ونوبات الربو وأمراض مزمنة أخرى، من بينهم 4215 نقلوا إلى المستشفى، بحسب رئيس خدمة الطوارئ.وتوصي الوزارة بعدم مغادرة المنزل دون حاجة خاصة وشرب المزيد من الماء، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات بدلا من الأطعمة الدهنية والمدخنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/المملكة-المتحدة-تشهد-أعلى-درجة-حرارة-في-تاريخها-1065242729.html
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أخبار أوزبكستان الآن

نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى المستشفيات بسبب موجة الحر في أوزبكستان

13:06 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"،رجل داخل سيارة إسعاف ينتظر دوره لتلقي جرعة الأكسجين و الدعم الطبي في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19،رجل داخل سيارة إسعاف ينتظر دوره لتلقي جرعة الأكسجين و الدعم الطبي في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
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قالت وزارة الصحة الأوزبكية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4000 شخص نقلوا إلى المستشفى بسبب موجة الحر غير الطبيعية هذا الأسبوع.
طشقند- سبوتنيك. في أوزبكستان، الفترة الأكثر سخونة في العام هي من 25 يونيو/ حزيران إلى 5 أغسطس/ آب، يسميها الناس "شيلا" (أي 40 يوما بالفارسية).
خلال "شيلا" في النهار، ترتفع درجة حرارة الهواء في طشقند إلى 40-43 درجة مئوية (104-109 درجة فهرنهايت)، وفي جنوب البلاد حتى 45 درجة مئوية.
ارتفاع الحرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
المملكة المتحدة تشهد أعلى درجة حرارة في تاريخها
18 يوليو, 12:55 GMT
ذكرت خدمة الأرصاد الجوية المائية في البلاد في وقت سابق أنه في الفترة من 17 إلى 22 يوليو/ تموز، من المتوقع حدوث ارتفاع في الحرارة بشكل غير طبيعي في أوزبكستان، مع درجات حرارة تبلغ ذروتها عند 47 درجة مئوية.
ونقلت وزارة الصحة عن رئيس خدمة الطوارئ قوله "من 17 يوليو، عندما بدأت موجة الحر غير الطبيعية في بلادنا، حتى الآن 20 يوليو، تلقت خدمة الإسعاف في الجمهورية ما مجموعه 130115 مكالمة".
اتصل أكثر من 23400 شخص بعربة الإسعاف وشكاواهم من ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس ونوبات الربو وأمراض مزمنة أخرى، من بينهم 4215 نقلوا إلى المستشفى، بحسب رئيس خدمة الطوارئ.
وتوصي الوزارة بعدم مغادرة المنزل دون حاجة خاصة وشرب المزيد من الماء، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات بدلا من الأطعمة الدهنية والمدخنة.
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