https://arabic.sputniknews.com/20220720/هل-بلغت-العملية-السياسية-العراقية-نقطة-اللاعودة--1065336117.html
هل بلغت العملية السياسية العراقية نقطة اللاعودة
هل بلغت العملية السياسية العراقية نقطة اللاعودة
أدخلت التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، العراق في منعطف جديد، ربما يكون بتداعيات لا تقل أهمية عن تداعيات نتائج انتخابات2021،... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:45+0000
2022-07-20T12:45+0000
2022-07-20T12:45+0000
راديو
هموم عراقية
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هل بلغت العملية السياسية العراقية نقطة اللاعودة
هل بلغت العملية السياسية العراقية نقطة اللاعودة
ونفى المالكي عبر حسابه على "تويتر" التسجيلات المنسوبة إليه، وقال إن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كلام بذيء منسوب لي وفيه إساءة للسيد مقتدى الصدر غير صحيح"، مضيفا: "أنا أعلن النفي والتكذيب، وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية".كما حذر المالكي من عمليات "التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري".فهل تبخرت فرص تشكيل الحكومة العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، السياسي المستقل، وائل الحازم:وأضاف الحازم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل بلغت العملية السياسية العراقية نقطة اللاعودة
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أدخلت التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، العراق في منعطف جديد، ربما يكون بتداعيات لا تقل أهمية عن تداعيات نتائج انتخابات2021، وشهور التجاذب الشاقة التي تلتها.
ونفى المالكي عبر حسابه على "تويتر" التسجيلات المنسوبة إليه، وقال إن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كلام بذيء منسوب لي وفيه إساءة للسيد مقتدى الصدر غير صحيح"، مضيفا: "أنا أعلن النفي والتكذيب، وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية".
كما حذر المالكي من عمليات "التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري".
فهل تبخرت فرص تشكيل الحكومة العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، السياسي المستقل، وائل الحازم:
"التوترات في المشهد السياسي العراقي متسارعة وكبيرة، سببها وجود جهة لا تحترم نتائج العملية الديمقراطية، والمجتمع الدولي والإقليمي يراقبان هذه التوترات ويشعران بالقلق كونهما لا يملكان قرار التدخل نتيجة وجود طرف لا يمكن ضمانه، لكن هناك ناتو يتم تشكيله في الشرق الأوسط ستكون مهمته جلب الاستقرار إلى المنطقة من خلال العراق، فالشرق الأوسط لا يستقر إلا باستقرار العراق، والأخير لا يستقر مع وجود هذه الطبقات السياسية والتي سيعمل المجتمع الدولي على إخراجها من العملية السياسية العراقية، لكن لا توجد آلية واضحة عن كيفية القيام بذلك، إلا أننا كعراقيين نسعى إلى أن يكون التغيير عن طريق الداخل وليس عن طريق الخارج نظرا لما عانيناه بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003".
"اليوم يشعر جميع أعضاء الإطار التنسيقي بالحرج بسبب التسريبات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي والذي مس في فيها جميع أطياف الشعب العراقي بصورة عدائية وليس فقط التيار الصدري، لذا قد يتم إبعاد السيد نوري المالكي من المشهد السياسي بأمر من القضاء، وهو أمر يهدد وحدة الإطار التنسيقي، مما ينذر ببزوغ عهد جديد في العراق تتسارع على القيام به القوى الخارجية والداخلية، وقد لمسنا ذلك في قمة جدة التي انعقدت قبل أيام، فالتحرك الدولي أصبح واضحا وغير مخفي إضافة إلى التحرك الداخلي".
التفاصيل في الملف الصوتي...