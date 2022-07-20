عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/هنري-كيسنجر-يحذر-بايدن-من-المواجهة-اللا-نهائية-مع-الصين-1065345100.html
هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين
هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم "مرونة نيكسون" للمساعدة في نزع فتيل الصراعات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:59+0000
2022-07-20T14:59+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/20/1020282042_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f47b51691818ecca2d7094bace91f8b3.jpg
بينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الدبلوماسي الذي ساعد في إعادة العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يكون حذرا من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في "أهمية فهم ديمومة الصين".وقال كيسنجر، (99 عاما)، في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضي مع وكالة "بلومبيرغ": لكنه أضاف: "هذا شيء لا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها". لقد قال كيسنجر سابقا إن العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث "كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى".ركز الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في حملته الانتخابية في الستينيات على كونه مناهضا قويا للشيوعية، لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر التواصل مع الصين في عهد ماو تسي تونغ، وزيارة بكين في عام 1972، في رحلة أصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين.في معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الألماني أولاف شولز، قال كيسنجر يحزنه أن "القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الإحساس بالاتجاه والمهمة" كما كان الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل أديناور وديغول.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/هنري-كيسنجر-يجب-أن-تصبح-أوكرانيا-دولة-محايدة-وجسرا-بين-روسيا-وأوروبا-1062630197.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/20/1020282042_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_9693a9c888012778d1aab46fb748edda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين

14:59 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowskiمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم "مرونة نيكسون" للمساعدة في نزع فتيل الصراعات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك بين روسيا وبقية أوروبا.
بينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الدبلوماسي الذي ساعد في إعادة العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يكون حذرا من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في "أهمية فهم ديمومة الصين".
وقال كيسنجر، (99 عاما)، في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضي مع وكالة "بلومبيرغ":
"لقد تأثر بايدن والإدارات السابقة كثيرا بالجوانب المحلية لوجهة نظر الصين.. من المهم بالطبع منع الهيمنة الصينية أو أي دولة أخرى".
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
هنري كيسنجر: يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وجسرا بين روسيا وأوروبا
23 مايو, 17:12 GMT
لكنه أضاف: "هذا شيء لا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها". لقد قال كيسنجر سابقا إن العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث "كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى".
ركز الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في حملته الانتخابية في الستينيات على كونه مناهضا قويا للشيوعية، لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر التواصل مع الصين في عهد ماو تسي تونغ، وزيارة بكين في عام 1972، في رحلة أصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين.
في معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الألماني أولاف شولز، قال كيسنجر يحزنه أن "القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الإحساس بالاتجاه والمهمة" كما كان الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل أديناور وديغول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала