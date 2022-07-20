https://arabic.sputniknews.com/20220720/هنري-كيسنجر-يحذر-بايدن-من-المواجهة-اللا-نهائية-مع-الصين-1065345100.html
هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين
هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم "مرونة نيكسون" للمساعدة في نزع فتيل الصراعات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:59+0000
2022-07-20T14:59+0000
2022-07-20T14:59+0000
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بينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الدبلوماسي الذي ساعد في إعادة العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يكون حذرا من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في "أهمية فهم ديمومة الصين".وقال كيسنجر، (99 عاما)، في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضي مع وكالة "بلومبيرغ": لكنه أضاف: "هذا شيء لا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها". لقد قال كيسنجر سابقا إن العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث "كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى".ركز الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في حملته الانتخابية في الستينيات على كونه مناهضا قويا للشيوعية، لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر التواصل مع الصين في عهد ماو تسي تونغ، وزيارة بكين في عام 1972، في رحلة أصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين.في معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الألماني أولاف شولز، قال كيسنجر يحزنه أن "القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الإحساس بالاتجاه والمهمة" كما كان الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل أديناور وديغول.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/هنري-كيسنجر-يجب-أن-تصبح-أوكرانيا-دولة-محايدة-وجسرا-بين-روسيا-وأوروبا-1062630197.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
هنري كيسنجر يحذر بايدن من "المواجهة اللا نهائية" مع الصين
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قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم "مرونة نيكسون" للمساعدة في نزع فتيل الصراعات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك بين روسيا وبقية أوروبا.
بينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الدبلوماسي
الذي ساعد في إعادة العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يكون حذرا من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في "أهمية فهم ديمومة الصين".
وقال كيسنجر، (99 عاما)، في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضي مع وكالة
"بلومبيرغ":
"لقد تأثر بايدن والإدارات السابقة كثيرا بالجوانب المحلية لوجهة نظر الصين.. من المهم بالطبع منع الهيمنة الصينية أو أي دولة أخرى".
لكنه أضاف: "هذا شيء لا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها". لقد قال كيسنجر سابقا إن العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث "كارثة عالمية
مماثلة للحرب العالمية الأولى".
ركز الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في حملته الانتخابية في الستينيات على كونه مناهضا قويا للشيوعية، لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر التواصل مع الصين في عهد ماو تسي تونغ، وزيارة بكين في عام 1972، في رحلة أصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين.
في معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الألماني أولاف شولز، قال كيسنجر يحزنه أن "القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الإحساس بالاتجاه والمهمة" كما كان الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل أديناور وديغول.