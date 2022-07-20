https://arabic.sputniknews.com/20220720/وكالة-مقتل-2-من-حرس-الحدود-الإيرانية-إثر-اشتباكات-على-حدود-العراق-1065326940.html

وكالة: مقتل 2 من حرس الحدود الإيرانية إثر اشتباكات على حدود العراق

وكالة: مقتل 2 من حرس الحدود الإيرانية إثر اشتباكات على حدود العراق

قتل اثنين من حرس الحدود الإيرانية، خلال اشتباكات ليلة أمس مع مسلحين حاولوا الدخول إلى البلاد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T09:53+0000

2022-07-20T09:53+0000

2022-07-20T09:53+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

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وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن "اثنين من حرس الحدود الإيرانية استشهدا خلال اشتباكات ليلة أمس مع مسلحين إرهابيين حاولوا الدخول إلى البلاد عبر محافظة كردستان غربي إيران".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في مارس/ آذار الماضي، استهداف موقعا قال إنه تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل العراقية، كما استهدف الحرس الثوري، في مايو/ أيار الماضي، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني، استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".من جانبها، أدانت الحكومة العراقية، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل في إقليم كردستان، مؤكدة عدم استخدام أراضيها لتهديد أمن الدول المجاورة.وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا، جاء فيه: "تُدين حكومةُ العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".وتابع البيان: "وإذ نجدد التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".

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