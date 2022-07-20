https://arabic.sputniknews.com/20220720/-أنقرة-تأسف-لسقوط-قتلى-وجرحى-نتيجة-قصف-منتجع-في-إقليم-كردستان-العراق-1065354842.html

أنقرة تأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف منتجع في إقليم كردستان العراق

أنقرة تأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف منتجع في إقليم كردستان العراق

أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T19:14+0000

2022-07-20T19:14+0000

2022-07-20T19:19+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.أفادت قناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، مقتل8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/مراسل-سبوتنيك-متظاهرون-ينزلون-العلم-عن-مقر-منح-التأشيرة-التركية-في-النجف-احتجاجا-على-قصف-دهوك-1065348257.html

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