https://arabic.sputniknews.com/20220720/-أنقرة-تأسف-لسقوط-قتلى-وجرحى-نتيجة-قصف-منتجع-في-إقليم-كردستان-العراق-1065354842.html
أنقرة تأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف منتجع في إقليم كردستان العراق
أنقرة تأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف منتجع في إقليم كردستان العراق
أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.أفادت قناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، مقتل8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مراسل-سبوتنيك-متظاهرون-ينزلون-العلم-عن-مقر-منح-التأشيرة-التركية-في-النجف-احتجاجا-على-قصف-دهوك-1065348257.html
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أنقرة تأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف منتجع في إقليم كردستان العراق
19:14 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 19:19 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء.
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".
"تركيا ترفض جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين. تخوض تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي وتراعي أقصى درجات حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية والثقافية والطبيعية. ونرى أن مثل هذه الهجمات التي تطال الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".
وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف
بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.
أفادت قناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن
بشأن الاعتداءات التركية".
وأضافت القناة: "العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، مقتل8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.