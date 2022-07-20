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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220720/-البنتاغون-يتحدث-عن-مرحلة-حاسمة-للصراع-في-أوكرانيا-1065354520.html
البنتاغون يتحدث عن "مرحلة حاسمة للقتال" في أوكرانيا
البنتاغون يتحدث عن "مرحلة حاسمة للقتال" في أوكرانيا
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن "القتال في أوكرانيا يمر بمرحلة حرجة"، مشيرا إلى أن الغرب سيواصل "تقديم المساعدة العسكرية" إلى نظام... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:05+0000
2022-07-20T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في كلمة بثت على قناة "Defense Flash News" في "يوتيوب" إن "هذه المرحلة حاسمة في الصراع ودعمنا (الغرب) الجماعي لأوكرانيا حيوي وضروري"، بحسب مزاعمه.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-مرتزق-ألماني-في-أوكرانيا-1065351951.html
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أخبار أوكرانيا, العالم

البنتاغون يتحدث عن "مرحلة حاسمة للقتال" في أوكرانيا

19:05 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 19:24 GMT 20.07.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن "القتال في أوكرانيا يمر بمرحلة حرجة"، مشيرا إلى أن الغرب سيواصل "تقديم المساعدة العسكرية" إلى نظام كييف.
وقال أوستن في كلمة بثت على قناة "Defense Flash News" في "يوتيوب" إن "هذه المرحلة حاسمة في الصراع ودعمنا (الغرب) الجماعي لأوكرانيا حيوي وضروري"، بحسب مزاعمه.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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