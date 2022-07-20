https://arabic.sputniknews.com/20220720/-الصين-تورد-لسوريا-تجهيزات-خاصة-بالاتصالات-والبرمجيات-1065341546.html
الصين تورد لسوريا تجهيزات خاصة بالاتصالات والبرمجيات
الصين تورد لسوريا تجهيزات خاصة بالاتصالات والبرمجيات
وقعت سوريا والصين، اليوم الأربعاء، على رسالة متبادلة خاصة بمشروع توريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات لصالح وزارة الاتصالات والتقانة “الشركة السورية للاتصالات” وذلك... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:58+0000
2022-07-20T13:58+0000
2022-07-20T13:58+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "سانا" السورية تفاصيل الحدث حيث وقع الرسالة عن الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي سلطي الخليل، وعن الجانب الصيني السفير الصيني بدمشق فنغ بياو بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والمدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن.وفي تصريح للصحفيين بين الوزير الخطيب أنه سيتم تنفيذ مشروع التوريد على مرحلتين بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار مشيراً إلى أن التجهيزات المقدمة عبر المشروع لها دور كبير في إعادة منظومة الاتصالات لما كانت عليه كما تسهم بتخديم العديد من المناطق بالشبكة ما يسهم بعودة الأهالي إلى المناطق التي خرجوا منها بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سوريا والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من منظومة الاتصالات وخاصة في الأرياف.من جانبه لفت السفير بياو إلى عمق علاقات الصداقة مع سورية بمختلف المجالات مؤكداً استمرار بلاده بتقديم المساعدات لها في مرحلة إعادة الأعمار ومنها قطاع الاتصالات بما يسهم في إعادة تأهيل مواقع محطات الاتصالات وينعكس بالفائدة على الشعب السوري.بدوره أشار المهندس سيف الدين الحسن إلى أن المؤسسة أعادت تأهيل البنية التحتية الخاصة بشبكة الاتصالات في المناطق التي تعرضت للإرهاب لتصبح جاهزة لاستقبال التجهيزات وعند وصولها سيتم الإعلان عن توافر البوابات والأماكن الموجودة ضمنها للراغبين في الحصول عليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصين تورد لسوريا تجهيزات خاصة بالاتصالات والبرمجيات
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وقعت سوريا والصين، اليوم الأربعاء، على رسالة متبادلة خاصة بمشروع توريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات لصالح وزارة الاتصالات والتقانة “الشركة السورية للاتصالات” وذلك في مبنى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق.
ونقلت وكالة "سانا" السورية
تفاصيل الحدث حيث وقع الرسالة عن الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي سلطي الخليل، وعن الجانب الصيني السفير الصيني بدمشق فنغ بياو بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والمدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن.
وفي تصريح للصحفيين بين الوزير الخطيب أنه سيتم تنفيذ مشروع التوريد على مرحلتين بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار مشيراً إلى أن التجهيزات المقدمة عبر المشروع لها دور كبير في إعادة منظومة الاتصالات لما كانت عليه كما تسهم بتخديم العديد من المناطق بالشبكة ما يسهم بعودة الأهالي إلى المناطق التي خرجوا منها بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سوريا والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من منظومة الاتصالات وخاصة في الأرياف.
من جانبه لفت السفير بياو إلى عمق علاقات الصداقة مع سورية بمختلف المجالات مؤكداً استمرار بلاده بتقديم المساعدات لها في مرحلة إعادة الأعمار ومنها قطاع الاتصالات بما يسهم في إعادة تأهيل مواقع محطات الاتصالات وينعكس بالفائدة على الشعب السوري.
بدوره أشار المهندس سيف الدين الحسن إلى أن المؤسسة أعادت تأهيل البنية التحتية الخاصة بشبكة الاتصالات في المناطق التي تعرضت للإرهاب لتصبح جاهزة لاستقبال التجهيزات وعند وصولها سيتم الإعلان عن توافر البوابات والأماكن الموجودة ضمنها للراغبين في الحصول عليها.