https://arabic.sputniknews.com/20220720/3-أحزاب-في-الائتلاف-الحاكم-الإيطالي-ترفض-دعم-دراغي--1065352832.html
3 أحزاب في الائتلاف الحاكم الإيطالي ترفض دعم دراغي
3 أحزاب في الائتلاف الحاكم الإيطالي ترفض دعم دراغي
أعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، أنها ستتجاهل تصويت الثقة على حكومته بعد مفاوضات حادة لإيجاد أرضية مشتركة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T18:07+0000
2022-07-20T18:07+0000
2022-07-20T18:10+0000
إيطاليا
ماريو دراجي
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أبلغ حزب "فورزا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط وحزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "حركة 5 نجوم" الشعبوي، مجلس الشيوخ أنها لن تصوت، بحسب "فرانس برس".وأدى هذا بالفعل إلى قطع الطريق على محاولات دراغي لحل أزمة سياسية يعتقد أنها ستقود الآن لاستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء الإيطالي لعملية "إعادة بناء" لـ"ميثاق الثقة" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم لإنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة جراء انسحاب "حركة 5 نجوم" الأسبوع الماضي.ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في الحكومة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ثم في مجلس النواب غدا الخميس بما يسمح بتوضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب "حركة 5 نجوم" خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ.تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإيطاليين يريدون أن يظل دراغي، 74 عاما، على رأس ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حتى الانتخابات العامة المقررة في مايو/ أيار من العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/دراغي-الجزائر-أول-شريك-تجاري-لإيطاليا-في-أفريقيا-1065231832.html
إيطاليا
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إيطاليا, ماريو دراجي
3 أحزاب في الائتلاف الحاكم الإيطالي ترفض دعم دراغي
18:07 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، أنها ستتجاهل تصويت الثقة على حكومته بعد مفاوضات حادة لإيجاد أرضية مشتركة.
أبلغ حزب "فورزا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط وحزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "حركة 5 نجوم" الشعبوي، مجلس الشيوخ أنها لن تصوت، بحسب "فرانس برس".
وأدى هذا بالفعل إلى قطع الطريق على محاولات دراغي لحل أزمة سياسية يعتقد أنها ستقود الآن لاستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء الإيطالي
لعملية "إعادة بناء" لـ"ميثاق الثقة" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم لإنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة جراء انسحاب "حركة 5 نجوم" الأسبوع الماضي.
ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في الحكومة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ثم في مجلس النواب غدا الخميس بما يسمح بتوضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب "حركة 5 نجوم" خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإيطاليين يريدون أن يظل دراغي، 74 عاما، على رأس ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حتى الانتخابات العامة المقررة في مايو/ أيار من العام المقبل.