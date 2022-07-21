https://arabic.sputniknews.com/20220721/أبو-الغيط-يدين-الهجوم-على-دهوك-ويؤكد-رفض-الجامعة-العربية-الاعتداء-على-سيادة-العراق-1065372458.html

أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة العربية الاعتداء على سيادة العراق

أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة العربية الاعتداء على سيادة العراق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، "الهجوم التركي الغاشم الذي استهدف منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط 9... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T09:16+0000

2022-07-21T09:16+0000

2022-07-21T09:16+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103878/75/1038787554_0:54:4839:2776_1920x0_80_0_0_8f75930963d5b1ae849fbb58496c85dd.jpg

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، تأكيده :الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار".وأشار المتحدث إلى أن "الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية"، معتبرا أن "على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أمس الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-لم-تنفذ-أي-هجوم-على-مدنيين-في-محافظة-دهوك-بالعراق-1065365763.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم