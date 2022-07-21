ألمانيا تستعد لعواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية

© AFP 2022 / John Macdougall عضو في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.