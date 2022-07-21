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ألمانيا تستعد لعواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية
ألمانيا تستعد لعواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية
منذ 6 أبريل/ نيسان، تم تكليف رسميًا فوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، لدعم جميع الوحدات التنظيمية العسكرية في الدفاع ضد الخطر... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:24+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار ألمانيا

ألمانيا تستعد لعواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية

08:24 GMT 21.07.2022
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منذ 6 أبريل/ نيسان، تم تكليف رسميًا فوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، لدعم جميع الوحدات التنظيمية العسكرية في الدفاع ضد الخطر النووي والبيولوجي والكيميائي والمواد الخطرة الصناعية وإزالة التلوث. ترون في ألبوم "ٍبوتنيك" تدريبات ألمانية لمواجهة عواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية.
© AFP 2022 / John Macdougallعضو في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
عضو في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / John Macdougall
عضو في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
أعضاء في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallيشرح العقيد ستيفان سالو استخدام معدات إزالة التلوث لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أثناء زيارتها لفوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، 20 يوليو 2022.
يشرح العقيد ستيفان سالو استخدام معدات إزالة التلوث لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أثناء زيارتها لفوج الدفاع ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / John Macdougall
يشرح العقيد ستيفان سالو استخدام معدات إزالة التلوث لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أثناء زيارتها لفوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
أعضاء في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
أعضاء في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
أعضاء في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في ستراسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
أعضاء في ABC-Abwehrregiment 1 التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في ستراسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في ستراسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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