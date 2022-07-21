ألمانيا تستعد لعواقب استخدام الأسلحة البيولوجية والنووية

© AFP 2022 / John Macdougallعضو في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
عضو في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، يخضع لمحاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallيشرح العقيد ستيفان سالو استخدام معدات إزالة التلوث لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أثناء زيارتها لفوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
يشرح العقيد ستيفان سالو استخدام معدات إزالة التلوث لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أثناء زيارتها لفوج الدفاع "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في شتراوسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
© AFP 2022 / John Macdougallأعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في ستراسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / John Macdougall
أعضاء في "ABC-Abwehrregiment 1" التابع للقوات المسلحة الألمانية، خلال محاكاة عملية إزالة التلوث في مقرهم الرئيسي في ستراسبرغ، بالقرب من برلين، شرق ألمانيا، في 20 يوليو 2022.