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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220721/أوكرانيا-تتدخل-في-الانتخابات-الأمريكية-بايدن-يحتاج-إليها-لإطالة-أمد-رئاسته-1065364903.html
أوكرانيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحتاج إليها لإطالة أمد رئاسته
أوكرانيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحتاج إليها لإطالة أمد رئاسته
لا يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمامه سبيلا إلى البقاء في السلطة إلا من خلال إطالة الأزمة في أوكرانيا، حسب ما أعلنه ذلك رئيس مجلس النواب الروسي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T06:39+0000
2022-07-21T06:46+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن بايدن أصبح مشاركا في العملية السياسية بأوكرانيا عندما تولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ووقف بايدن إلى جانب مَن قاموا بانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وبعدما أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة بذل ما بوسعه لمنع خروج أوكرانيا من الأزمة التي نشأت بسبب الانقلاب. ومن أجل ذلك بذل بايدن قصارى جهده لمنع حل قضية دونباس (سكان هذه المنطقة رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الانقلابية، فبدأت كييف حربا عليهم) بالوسائل السلمية. والآن، وحتى تتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يحتاج بايدن إلى استمرار الأعمال القتالية في أوكرانيا.وأكد فولودين أن بايدن لا يجد أمامه سبيلا إلى البقاء في السلطة إلا من خلال مواصلة الأعمال القتالية في أوكرانيا التي كانت قد دفعت ثمن مشاركة بايدن في حياتها السياسية، إذ فقدت سيادتها وأصبحت على شفير التفكك.
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روسيا, العالم

أوكرانيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحتاج إليها لإطالة أمد رئاسته

06:39 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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لا يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمامه سبيلا إلى البقاء في السلطة إلا من خلال إطالة الأزمة في أوكرانيا، حسب ما أعلنه ذلك رئيس مجلس النواب الروسي.
وأشار فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن بايدن أصبح مشاركا في العملية السياسية بأوكرانيا عندما تولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ووقف بايدن إلى جانب مَن قاموا بانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وبعدما أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة بذل ما بوسعه لمنع خروج أوكرانيا من الأزمة التي نشأت بسبب الانقلاب. ومن أجل ذلك بذل بايدن قصارى جهده لمنع حل قضية دونباس (سكان هذه المنطقة رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الانقلابية، فبدأت كييف حربا عليهم) بالوسائل السلمية. والآن، وحتى تتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يحتاج بايدن إلى استمرار الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وأكد فولودين أن بايدن لا يجد أمامه سبيلا إلى البقاء في السلطة إلا من خلال مواصلة الأعمال القتالية في أوكرانيا التي كانت قد دفعت ثمن مشاركة بايدن في حياتها السياسية، إذ فقدت سيادتها وأصبحت على شفير التفكك.
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