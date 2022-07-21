https://arabic.sputniknews.com/20220721/أوكرانيا-تنفي-تقارير-نشرتها-9-محطات-راديو-تحدثت-عن-دخول-زيلنيسكي-العناية-المركزة-1065389942.html

أوكرانيا تنفي تقارير نشرتها 9 محطات راديو تحدثت عن دخول زيلنيسكي العناية المركزة

أوكرانيا تنفي تقارير نشرتها 9 محطات راديو تحدثت عن دخول زيلنيسكي العناية المركزة

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، سيرغي نيكيفوروف، اليوم الخميس، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، العناية الطبية... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T13:24+0000

2022-07-21T13:24+0000

2022-07-21T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سوء حالة زيلينسكي الصحية ودخوله العناية المركزة، حيث أفادت التقارير بأن رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك، يقوم بمهام رئيس البلاد.وتم نفي نيكيفوروف في بيان نشرته "Strana"، على "تلغرام"، جاء فيه: "نفى السكرتير الصحفي الرئاسي سيرغي نيكيفوروف، في تعليق لـ"trana"، الأنباء التي بثت على محطات الإذاعية اليوم، والتي تفيد بأن الرئيس زيلينسكي في حالة خطيرة ودخوله العناية المركزة، وأن واجباته يؤديها رئيس البرلمان الأوكراني".وفقا لخدمة الاتصالات التابعة لأوكرانيا، فقد "هاجم متسللون خوادم وشبكات محطات راديو (TAVR Media) ونشروا خبرا مزيفا عن صحة زيلينسكي".وأشارت المزاعم إلى أن 9 محطات إذاعية تعرضت للهجوم وهي "Hit FM" و"Radio ROKS" و"KISS FM" و"Radio RELAX" و"Melodiya FM" و"Nashe Radio" و"Radio JAZZ" و" Classic Radio" و"Radio Bayraktar".وفي ذات الوقت، أكدت "TAVR Media" بشكل رسمي أن "المعلومات التي يتم بثها على الهواء من المحطات الإذاعية لا تتوافق مع الواقع".

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