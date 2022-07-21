https://arabic.sputniknews.com/20220721/إسبانيا-تتنفس-الصعداء-بعد-استئناف-عمل-نورد-ستريم-1065377304.html
إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
وصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأنه "إغاثة". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T10:54+0000
2022-07-21T10:54+0000
2022-07-21T10:54+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت ريبيرا: "إنه ارتياح بعد ضغط كبير، إنه ارتياح تشوبه ببعض الشكوك، تنفسنا الصعداء".وأشارت أيضا إلى أن السلطات الإسبانية لن تلزم المستهلكين على المستوى التشريعي بالحد من استخدام الغاز، على الرغم من مبادرات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الطلب على الوقود الأزرق بنسبة 15%.بدأ استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، اليوم الخميس، في الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو، بعد توقف للصيانة دام لنحو عشرة أيام، وذلك وفقا لبيانات شركة "نورد ستريم إيه جي"، ومشغلي نقل الغاز "أوبال" و"نيل".وأفادت شركة "نورد ستريم إيه جي" بأن حجم التدفق من الساعة 7.00 وحتى الساعة 8.00 بتوقيت موسكو بلغ نحو 1.9 مليون متر مكعب.كانت شركة "نورد ستريم إيه جي" قد أعلنت في وقت سابق عدم وجود أي تغيير في جدول العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تأمل-باستئناف-عمل-نورد-ستريم-كونه-عامل-لأمن-الطاقة-في-أوروبا-1065355771.html
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روسيا, اقتصاد
إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
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وصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأنه "إغاثة".
وقالت ريبيرا: "إنه ارتياح بعد ضغط كبير، إنه ارتياح تشوبه ببعض الشكوك، تنفسنا الصعداء".
وأشارت أيضا إلى أن السلطات الإسبانية لن تلزم المستهلكين على المستوى التشريعي بالحد من استخدام الغاز، على الرغم من مبادرات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الطلب على الوقود الأزرق بنسبة 15%.
بدأ استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، اليوم الخميس، في الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو، بعد توقف للصيانة دام لنحو عشرة أيام، وذلك وفقا لبيانات شركة "نورد ستريم إيه جي"، ومشغلي نقل الغاز "أوبال" و"نيل".
وأفادت شركة "نورد ستريم إيه جي" بأن حجم التدفق من الساعة 7.00 وحتى الساعة 8.00 بتوقيت موسكو بلغ نحو 1.9 مليون متر مكعب.
كانت شركة "نورد ستريم إيه جي" قد أعلنت في وقت سابق عدم وجود أي تغيير في جدول العمل.