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إعلام: إسرائيل تطالب أمريكا بالضغط على تركيا لعدم مهاجمة الشمال السوري
إعلام: إسرائيل تطالب أمريكا بالضغط على تركيا لعدم مهاجمة الشمال السوري
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية لممارسة الضغوطات على تركيا حتى لا تطلق حملة عسكرية ضد المنظمات الكردية... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:57+0000
2022-07-21T13:57+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، عن مسؤولَين إسرائيليين بأن بلادهم بعثت خلال الأسابيع الأخيرة برسائل إلى الإدارة الأمريكية تطلب منها ممارسة الضغوط على تركيا من أجل عدم قيامها بعمليات عسكرية على الشمال السوري.وأشار الموقع العبري إلى أن إسرائيل ربما لم تطلب هذا الأمر من تركيا مباشرة، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية كانت العلاقات مع تركيا في حالة دفء، ولم ترغب في إثارة حفيظة أنقرة.ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال فترة الحرب في سوريا، كانت إسرائيل تدعم المنظمات الكردية في الشمال السوري، بدعوى اعتبارهم حلفاء ضد ما أسماه بـ"التموضع" الإيراني في سوريا، كما أنه خلال السنوات الأخيرة قدمت إسرائيل مساعدة دبلوماسية للأكراد لدى الإدارة الأمريكية، ومساعدات في مجالات أخرى.وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.وبحسب تغريدة لوكالة "الأناضول" التركية على "تويتر"، قال جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الأمريكي-يبدأ-تدريبات-حية-بعد-ساعات-على-تعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1065198085.html
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أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

إعلام: إسرائيل تطالب أمريكا بالضغط على تركيا لعدم مهاجمة الشمال السوري

13:57 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية لممارسة الضغوطات على تركيا حتى لا تطلق حملة عسكرية ضد المنظمات الكردية شمالي سوريا.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، عن مسؤولَين إسرائيليين بأن بلادهم بعثت خلال الأسابيع الأخيرة برسائل إلى الإدارة الأمريكية تطلب منها ممارسة الضغوط على تركيا من أجل عدم قيامها بعمليات عسكرية على الشمال السوري.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الجيش الأمريكي يبدأ تدريبات حية بعد ساعات على تعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
17 يوليو, 19:15 GMT
وأشار الموقع العبري إلى أن إسرائيل ربما لم تطلب هذا الأمر من تركيا مباشرة، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية كانت العلاقات مع تركيا في حالة دفء، ولم ترغب في إثارة حفيظة أنقرة.
ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال فترة الحرب في سوريا، كانت إسرائيل تدعم المنظمات الكردية في الشمال السوري، بدعوى اعتبارهم حلفاء ضد ما أسماه بـ"التموضع" الإيراني في سوريا، كما أنه خلال السنوات الأخيرة قدمت إسرائيل مساعدة دبلوماسية للأكراد لدى الإدارة الأمريكية، ومساعدات في مجالات أخرى.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.
وبحسب تغريدة لوكالة "الأناضول" التركية على "تويتر"، قال جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".
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