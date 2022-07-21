https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-اتفاق-مغربي-إسرائيلي-على-صفقات-أسلحة-تشمل-طائرات-دون-طيار-وأنظمة-دفاع-جوي-ورادارات-1065370220.html

إعلام: اتفاق مغربي إسرائيلي على صفقات أسلحة تشمل طائرات دون طيار وأنظمة دفاع جوي ورادارات

إعلام: اتفاق مغربي إسرائيلي على صفقات أسلحة تشمل طائرات دون طيار وأنظمة دفاع جوي ورادارات

كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، عن "اتفاق عسكري مغربي إسرائيلي على صفقات أسلحة تشمل طائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي ورادارات وتحديث طائرات حربية". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T08:15+0000

2022-07-21T08:15+0000

2022-07-21T08:15+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأفاد موقع هسبريس المغربي بأن "أولى هذه الصفقات الموجودة فوق مكتب التفاوض درونات "هيرون"، التي تمثل أحد الأسلحة المتطوّرة وتستخدمها عدد من الجيوش، وتعتبر من الطائرات طويلة المدى.وأشار الموقع المغربي بأن شركة الطيران الإسرائيلية باعت طائرات مسيرة هاروب إلى المغرب، مؤكدا أنها طائرة من طراز "الذخيرة المتسكعة"، والمعروفة باسم "الطائرة الانتحارية بدون طيار"، أي أنها تدمر نفسها عندما تهاجم هدفا.كما أكد هسبريس، أن الشركة الإسرائيلية للطيران IAI كانت تزود المغرب بـ Barak MX، وهو نظام متكامل لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الجوية التي تتراوح من طائرات الهليكوبتر والطائرات إلى الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مشيرا إلى أن الصفقة تشمل بيع أنظمة الرادار التي تنتجها شركة IAI Elta Systems الفرعية ونظام مضاد للطائرات بدون طيار من إنتاج Skylock.بالإضافة إلى ذلك، "يجري العمل على مشروع لتحديث طائرات F-5 المقاتلة التابعة لسلاح الجو المغربي"، حسب موقع هسبريس المغربي.وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وصل الاثنين الماضي، إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر"، "ستبدأ الزيارة في استعراض رسمي لحرس الشرف ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ومسؤولين أمنيين آخرين".وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاقات إبراهيم للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أميركية في عام 2020.وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يصل-المغرب-لزيادة-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1065256137.html

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